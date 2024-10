Pepe Ramos, el mecánico que cantó al gol de Iniesta y se inspira con las estrellas

El cantante sevillano Pepe Ramos se hizo popular en 2020 cuando grabó una canción dedicada al gol de Iniesta en Sudáfrica y es un artista distinto, un cantante que en realidad es mecánico, con la música como pasión en segundo plano en una vida familiar y tranquila en la Sierra Morena sevillana y que se inspira con las estrellas.

Se cita con EFE en un hotel de Sevilla en el marco de una jornada en la que está contando cómo es su segundo disco, en el que ha volcado todas sus raíces andaluzas, y ya tiene su "single" de adelanto, ‘Luna’, en el que está arropado por la violinista Ana Ruda.

Pepe Ramos es originario de Cazalla de la Sierra, un pueblo que supera por poco los 4.500 habitantes, y es un cantautor que mezcla “distintos estilos con sus raíces andaluzas”. Define la música que hace como "melodías que salen del alma, algo que hace falta en estos días”.

Y, para mostrar con pruebas cómo es lo que ha planteado, explica que ‘Luna’ es una canción “a corazón abierto”, fruto de “largos paseos al atardecer”, porque, pase lo que pase y vaya como vaya el día, este artista camina “cada tarde hasta dar la bienvenida a la luna”, y asegura que solo ella conoce sus “secretos y pensamientos más profundos”.

El cielo estrellado de Cazalla

No es casualidad que Pepe tenga en el cielo de su pueblo una fuente de inspiración. La Sierra Morena es la Reserva y el Destino Turístico Starlight más grande del mundo, un sitio catalogado de cinco estrellas para ver su firmamento cualquier noche, a lo largo del norte de las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla y Huelva, con 57 municipios y más de 400.000 hectáreas que engloban seis parques naturales.

No hay que pensar mucho para imaginar la imagen de este hombre tras una dura tarea en el trabajo diario “encomendándose” a pasear por los campos que rodean a su pueblo, y es lógico que ‘Luna’ sea el resultado de “cientos de anocheceres”.

“Tengo un trabajo muy estresante, todo el día con el teléfono, trabajando. Soy autónomo, tengo jornadas muy intensas, y cuando termino me voy una horita a andar, y esa hora para mí es sagrada”, explica a la hora de ponerle contexto a sus caminatas por el paraíso en el que vive, las que le sirven para poner un punto y seguido en su vida al final de cada jornada.

Pero, por encima de cómo funcione la música en su vida o no, Pepe Ramos está al frente del taller mecánico de la familia, habla con orgullo de cómo funciona una unidad móvil con la que arregla pinchazos de ruedas de tractores en el campo, y considera una parte más de su existencia, no la principal, un disco con el que está “contentísimo”, porque se ha hecho como él quería, “con una producción perfecta”.

“Se me ha dado prioridad en hacer las cosas como yo quería, y ellos (los productores) le han dado su toque”, dice al hablar de este disco, el segundo de su carrera, y que, además, como el anterior, ha salido en formato físico, porque él quería “que la gente tenga su copia, como recuerdo”, por lo menos su gente más cercana, y asegura que “el que lo compre se va a llevar una alegría, porque es buenísimo”.

Y todo siempre teniendo en cuenta que él escribe e interpreta sus vivencias, “pensamientos, errores, alegrías o triunfos”, y, a la hora de definirse, señala que “cada artista tiene su punto y su manera de escribir y su manera de ver la vida”, y él es “verdad, y ya está”.

El gol de Iniesta hecho música

En 2010, Pepe Ramos compuso y grabó ‘El cuero de tus botas’, una canción “homenaje al gol de Iniesta en aquel inolvidable julio de 2010”, un tema al que, dice, le falta que el propio jugador, que la pasada semana anunció su retirada, lo conozca en vivo, y, si puede ser, en su propia voz. Pepe es futbolero, pero sobre todo es un hombre de familia con una ilusión, y conocer al de Fuentealbilla y explicarle los secretos de esa canción es una de las cosas que le gustaría sacar adelante más pronto que tarde.

Con su primer disco, Pepe Ramos hizo cuatro conciertos. La promoción del segundo todavía no tiene fecha en escenarios. Afirma que sueña todos los días con ser músico, pero no está “todo el día con la guitarra en la mano”, no la coge para irse “a un bar a cantar”.

Se despide preguntando si ha explicado bien su relación con la música, y lo ha hecho perfectamente. “Hay una familia y dos niñas y un trabajo”, recuerda. Eso, por encima de todo, es música para sus oídos.

