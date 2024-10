La Fiscalía rechaza admitir a trámite la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado

La Fiscalía de Madrid se ha opuesto a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admita a trámite la querella que interpuso Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, contra el que juez Juan Carlos Peinado por presunta prevaricación.



Según ha informado este lunes el Ministerio Público, el rechazo se debe a que "en este momento y con los indicios y argumentos jurídicos que se aportan en esta querella (…), no se dan los presupuestos legales exigidos para su admisión a trámite", debido a que el alto tribunal no ha atendido la petición de la Fiscalía que le remita el testimonio íntegro de la causa.



Se trata de la tercer querella sobre la que se pronuncia la Fiscalía, que sí se mostró recientemente a favor de la admisión a trámite de la que interpuso la Abogacía del Estado contra el juez Peinado por prevaricación, al entender que no se puede descartar a priori que incurriera en delito al dictar una resolución "arbitraria e injusta".



Antes se pronunció en contra de la que interpuso el periodista Máximo Pradera contra el magistrado que investiga a Begoña Gómez, en su caso por revelación de secretos al informar sobre la causa.

