Viggo Mortensen gana la Mejor Película del Festival de Almería: "El western no ha muerto"

El actor y director Viggo Mortensen ha conseguido este domingo con 'Hasta el fin del mundo' el premio a Mejor Película en el 'Almería Western Film Festival' (AWFF), donde ha asegurado que "el western no ha muerto: siempre caben nuevas historias que se pueden hacer y mundos infinitos dentro del género".



El cineasta, de origen danés estadounidense, ha agradecido al jurado el premio y el reconocimiento al "inmenso trabajo colectivo" que se hizo para filmar la película (EEUU-México-Canada, 2023), por lo que ha dedicado el premio al equipo técnico y al elenco de actores, entre quienes ha destacado a Lisandro Alonso.



Ha hecho este aparte a Alonso, director argentino que este sábado recogió en el AWFF el premio 'Spirit of the West', en reconocimiento a su innovadora contribución al género western, bajo cuyas órdenes protagonizó ‘Eureka’, que tuvo entre otros escenarios naturales el desierto de Tabernas, donde se celebra el festival.



Ha confesado que desde entonces ha rodado en muchos lugares clásicos del género, como "Montana, Dakota del Sur, California, Nuevo México, Arizona, Canadá", o en Durango (México) en el caso de su filme.



También ha bromeado sobre la noche de este sábado, durante la que ha podido ver a los hijos de Alonso "dando bastante miedo como malinches con pistolas". "Hubo mucho tiroteo, pensé que por eso había tanto humo cuando hemos entrado, que habían traído las pistolas, pero por suerte no. Son muy peligrosos", ha dicho entre risas.



Mortensen ha aseverado que los premios "son una cosa muy subjetiva". "Si no ganas, y felicito a todas las cintas que estaban en esta competición, no quiere decir que tu historia o tu película sea defectuosa, son cosas del azar cosas, de la suerte. Así que felicito a todos los que participaron", ha añadido.



"Quería decir que (Tabernas) es especial. Fabio Testi está acá. Tantas leyendas han rodado directores y actores en este género en estas partes. Se sigue diciendo de vez en cuando que el género de Western ha muerto. Ya no importa. Viéndolos a ustedes (...) es verdad que no ha muerto el western, siempre caben nuevas historias que se pueden hacer, hay mundos infinitos dentro del género, posibilidades infinitas de contar cosas diferentes", ha sostenido.



Además del galardón de Mortensen, también se ha entregado el premio especial del Jurado al mejor largometraje neowéstern a ‘Eureka’, de Lisandro Alonso (Argentina, 2023), y el premio ‘Carlo Simi’ a la contribución técnico-artística al género wéstern a ‘Paradise’, de Max Isaacson (EEUU, 2024).



El premio a la mejor interpretación femenina ha sido para Mireia Vilapuig, por ‘Escanyapobres’ (España, 2024); el de mejor interpretación masculina para C. Thomas Howel por ‘Ride’ (EEUU, 2024), y el pemio RC Service a la mejor fotografía de una obra española para María Codina, por ‘Escanyapobres’ (España, 2024).



El premio al mejor cortometraje ha sido para ‘Out on a Limb’; de Filip Kojic (Canadá, 2024); la mención especial del jurado al mejor cortometraje para ‘Dusty Do Good’, de Jack Hughes (Inglaterra, 2023), el premio RTVA a la Mejor producción andaluza para 'El ladrón de lluvia', de Luis Sánchez (Almería, 2023).



El palmarés se completa con el premio del Público al mejor largometraje para ‘Sergio Leone, el italiano que inventó América’, de Francesco Zippel (Italia, 2022); el premio del Público al mejor cortometraje para ‘Dusty Do Good’, de Jack Hughes (Inglaterra, 2023), y el premio del Jurado Joven a escuelas de cine para ‘Los refugiados’, de Alejandro Hoces (España, 2023).

