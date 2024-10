'Tarab’, la nueva gira de la Film Symphony Orchestra llega a Sevilla (Fibes)

La orquesta más peliculera de nuestro país regresa a Sevilla. Lo hará el próximo viernes 22 de noviembre en Fibes, con un concierto a las 19.30 horas. Esta vez lo hace con su nueva gira ‘Tarab’, con la que los espectadores podrán disfrutar de las bandas sonoras más premiadas y reconocidas del cine. Además de la capital hispalense, la FSO en estas mismas fechas visitará Torremolinos (el 23 de noviembre, en el Auditorio Príncipe de Asturias a las 19:00 horas); y Granada (el 24 de noviembre, en el Palacio de Congresos, a las 18:30 horas).

La gira ‘Tarab’, iniciada en Auditorio Nacional de Madrid el 11 y 12 de octubre, está inspirada en la poética palabra árabe que describe el éxtasis emocional que provoca la música y ofrecerá un repertorio compuesto por algunas de las bandas sonoras más reconocidas del séptimo arte, con un espectáculo que promete más de dos horas de intensa emoción. La orquesta favorita de los amantes del cine, bajo la dirección del carismático director de orquesta y divulgador musical Constantino Martínez-Orts, hará vibrar a su público con una experiencia única en cada ciudad.

La nueva propuesta de la Film Symphony Orchestra prevé llegar a cerca de 100.000 personas y pretende igualar o superar el éxito de público que ha alcanzado con sus anteriores propuestas, ‘Krypton’ y ‘Henko’. Con doce giras a sus espaldas, los más de 400 conciertos de la FSO ya han sido disfrutados por más de 700.000 personas. En esta ocasión, con ‘Tarab’, la orquesta visitará más de 30 ciudades con unos 60 conciertos.

La FSO, con más de 70 excelentes profesionales, no es una orquesta convencional y ya se sabe que sus conciertos no siguen un guión estricto, pudiendo haber sorpresas que no se revelan hasta el último momento, garantizando que cada espectáculo sea irrepetible y apasionante.

Un repertorio de Oscar

El espectáculo ‘Tarab’ llevará al público a través de bandas sonoras que han marcado un hito en la historia del cine y han sido reconocidas por la Academia de los Oscar. Entre las piezas más destacadas del repertorio figuran:

● Dune (Hans Zimmer) – Oscar Mejor Banda Sonora (2022)

● Oppenheimer (Ludwig Göransson) – Oscar Mejor Banda Sonora (2024)

● Origen (Inception) (Hans Zimmer) – Nominación a Mejor Banda Sonora (2011)

● Gravity (Steven Price) – Oscar Mejor Banda Sonora (2014)

● Troya (James Horner) – 2004

● The Martian (Harry Gregson-Williams) – 2015

● Animales fantásticos y dónde encontrarlos (James Newton Howard) – 2016

● El regreso de la Momia (Alan Silvestri) - 2001

● Leyendas de pasión (James Horner) – 1995

● Frozen (Robert López y Kristen Anderson-López) – Oscar Mejor Canción Original por "Let It Go" (2014)

● Forrest Gump (Alan Silvestri) – Nominada a Mejor Banda Sonora (1994)

● La lista de Schindler (John Williams) – Oscar Mejor Banda Sonora (1994)

● La Sirenita (Alan Menken) – Oscar Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original por "Under the Sea" (1990)

● Star Wars: El ascenso de Skywalker (John Williams) – Nominada a Mejor Banda Sonora (2020)

El objetivo de la FSO es que su público alcance ese ‘Tarab’, esa emoción intensa que lleva al éxtasis, a través de un viaje sonoro que entrelaza la música y el cine como nunca antes.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es