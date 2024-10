Pionyang advierte al Sur de un "horrible desastre" si vuelve a enviar drones al Norte

La hermana del líder de Corea del Norte, Kim Yo-jong, advirtió este domingo al Sur de que afrontará un "horrible desastre" si vuelve a enviar drones a su territorio, después de que Pionyang asegurara que varios de estos dispositivos surcoreanos sobrevolaron la capital norcoreana recientemente.



"Tomaremos represalias fuertes correspondientes sin importarnos los factores involucrados en los drones que llevan propaganda política de la República de Corea (nombre oficial de Corea del Sur) para infiltrar nuestro territorio", dijo Kim en una declaración recogida este domingo por la agencia estatal KCNA.



"No nos preocupa quién sea la principal fuerza provocadora detrás del reciente incidente de los drones", añadió Kim, que es vicedirectora del Departamento de Propaganda y Agitación de Corea del Norte.



"La próxima vez que un dron de la República de Corea sea descubierto en el cielo de nuestra capital desencadenará con toda seguridad un horrible desastre", advirtió.



Pionyang afirmó el pasado viernes que el Sur había enviado drones que han sobrevolado Pionyang al menos tres veces en la última semana y que la acción supone una grave violación militar de su soberanía.



La agencia estatal de noticias KCNA indicó que estos drones cargaban con panfletos, dando a entender que se trata de pasquines con propaganda contraria al régimen norcoreano.



También publicó una fotografía en la que supuestamente se ve uno de estos drones y un paquete con panfletos sobrevolando el cielo nocturno, y calificó la acción de "flagrante violación de la sagrada soberanía y seguridad nacionales y una violenta violación del derecho internacional".



El ministro de Defensa surcoreano, Kim Yong-hyun, negó el mismo día esas afirmaciones y dijo no estar "al tanto de esa situación" al ser preguntado por parlamentarios tras publicar Pionyang la noticia.



Por su parte, el Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano explicó en un comunicado "que no puede confirmar la veracidad de las aseveraciones de Corea del Norte" y que está investigando si organizaciones civiles han podido enviar panfletos con drones.



Corea del Norte ha enviado más de 5.000 globos con desechos en los últimos meses a territorio sureño en respuesta a los globos con propaganda contraria al régimen que regularmente envían activistas desde el Sur.



Estos grupos de activistas de derechos humanos han asegurado que en ocasiones han logrado enviar también drones a Corea del Norte cargados con pasquines.

