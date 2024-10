Errejón reprocha al PSOE que no explique la reforma legal que beneficiaría a etarras

El portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, ha reprochado al PSOE que no explique la reforma legal que podría beneficiar a etarras, a diferencia de su propio partido, que asegura que ha dado la "cara" con este asunto, al igual que ocurrió con la ley de amnistía.

"No es la primera vez que pasa que impulsamos reformas que después el Partido Socialista no sale a explicar, que a lo mejor no se atreve a salir a explicar. Y nosotros salimos y salimos de cara", ha dicho en una entrevista para la Agencia EFE.

Errejón considera que pasó algo parecido con la ley de amnistía, una medida que Sumar lleva defendiendo "mucho tiempo" porque considera que es "buena", pero sobre la que echó en falta también más pedagogía por parte del PSOE.

En concreto, sobre la reforma de la ley de antecedentes penales en la Unión Europea, que va a permitir que algunos miembros de ETA computen su tiempo en prisión en Francia, el portavoz parlamentario de Sumar ha subrayado que "es un principio básico del Derecho penal que no se pagan dos veces la misma pena por el mismo delito".

"No se ha reducido las condenas a nadie. Lo que se ha garantizado es una cosa que existe en todos los países de Europa, que es que no cumples dos veces la misma pena por el mismo delito", ha añadido.

En su opinión, el PP "sabía lo que ha votado" con esta reforma legal, pese a que ahora diga lo contrario e incluso pida al Gobierno su retirada ante su inminente aprobación este lunes en el pleno del Senado.

"El PP debería ser honesto y no decir que nadie le ha engañado. Sabe lo que ha votado y ha votado una cosa normal en un Estado de derecho. Otra cosa es Vox, son unos holgazanes, yo de Vox claro que me creo que no se lo hayan leído", ha declarado.

Un Gobierno que "avanza" pese a las dificultades

Errejón tiene claro que el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar "va a acabar la legislatura" y asegura, además, que va a haber nuevos presupuestos.

"Este Gobierno avanza. No avanza tan rápido como nos gustaría ni con la contundencia que nos gustaría. No avanza porque la aritmética parlamentaria es complicada. Hay que negociar, atar mucho y dialogar mucho. En el Congreso no avanza porque tiene importantes vetos en el poder económico y en el poder estatal. Y no avanza porque nosotros en algunas cosas tenemos diferencias con nuestro socio de gobierno", ha reconocido.

Entre los asuntos discrepantes, Errejón menciona la vivienda y también la propuesta de la parte socialista del Gobierno sobre bajas laborales flexibles, una medida que rechaza tajantemente.

"No sé si es un globo sonda o es una ocurrencia. En todo caso no es muy afortunada y no va a pasar. El Ministerio de Trabajo lo lleva Yolanda Díaz, lo lleva Sumar, y es un ministerio que está del lado de los derechos de los trabajadores", ha recalcado.

No obstante, Errejón celebra que la "agenda social" esté de regreso en la actualidad política, también por parte del PP, y recalca que Sumar hará valer su fuerza en el Gobierno con temas como la vivienda, la reducción de la jornada laboral, los permisos retribuidos y la permanencia de los impuestos a la banca y a las energéticas.

El futuro de Sumar

El partido Sumar celebrará su asamblea constituyente el 14 y 15 de diciembre con el objetivo de "clarificar, continuar y desarrollar su hoja de ruta", según Errejón, que será el encargado de coordinar el documento político, mientras que otro grupo de trabajo se encargará de perfilar la estructura orgánica.

Errejón respalda la idea de que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que dimitió como líder de Sumar tras los malos resultados de las elecciones europeas, siga ejerciendo el "liderazgo institucional" y "moral" del partido.

Aparte, defiende que siga habiendo una "pata" encargada de coordinar el grupo parlamentario y otra al frente del propio partido.

Respecto a las posibles alianzas electorales con otros partidos de izquierda, Errejón aboga por "reeditar lo que ya funcionó" en las elecciones generales del 23 de julio, en las que Sumar se presentó en una lista junto a otros partidos como IU o Compromís.

"Hay gente que se encargará (de ver el encaje concreto). A mí, afortunadamente, no me toca eso", ha comentado.

