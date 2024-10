Un gol de Zubimendi coloca a España líder de su grupo

La selección española de fútbol venció este sábado por 1-0 a la de Dinamarca en Murcia con un gol de Martín Zubimendi en el tramo final del choque y pasa a liderar el grupo A4 de la Liga de Naciones con siete puntos en tres jornadas, uno más de los que tienen los daneses, y el equipo de Luis de la Fuente mantiene su buen tono, que tratará de confirmar el martes en Córdoba frente a Serbia.



Era el primer partido de España en casa tras conquistar la Eurocopa -Álvaro Morata la ofreció a la afición antes de que se moviera el balón- y el liderato del grupo estaba en juego en esta Liga de Naciones en la que La Roja defiende el título.



El choque se presentó con bajas sensibles en ambos conjuntos, entre ellas las de Dani Carvajal y Rodri Hernández, recientemente lesionados de gravedad.



El encuentro comenzó con ambos equipos mirando al marco contrario. En el minuto 3 David Raya ya debió intervenir a remate de Kasper Dolberg y en el 6 respondió Alejandro Grimaldo con un tiro que blocó Kasper Schmeichel.



Los de Luis de la Fuente, al son que marcaban Martín Zubimendi, Pedri González y Fabián Ruiz en la medular y con Lamine Yamal como principal estilete ofensivo, tuvieron más el balón, como cabía esperar, ante un rival replegado y que buscaba salir al contragolpe con amenaza.



Otra vez Grimaldo, lanzando fuera una falta lateral, y Zubimendi, rematando a la media vuelta tras un córner también desviado, lo intentaron, así como Álvaro Morata, quien no encontró el marco tras un gran pase de Grimaldo, un puñal por la izquierda; y Yamal, cuyo chut rechazó Schmeichel.



El gol parecía cuestión de tiempo, pero también pudo marcarlo Dinamarca en una contra en la que David Raya se anticipó en su salida a Albert Gronbaek, que no llegó al pase de Cristian Eriksen. La tuvieron los de Lars Knudsen, técnico interino que sustituye a Morten Wieghorst, de baja por estrés.



Justo antes del descanso Yamal tuvo la oportunidad más clara de la primera parte en una acción en la que su tiro se le fue por encima del larguero cuando ya había tumbado a Schmeichel. Con el joven futbolista del Barça echándose las manos a la cabeza se llegó al intermedio en el estadio Enrique Roca.



En la reanudación se mantuvo la misma tónica. El campo estaba volcado hacia el área de los daneses, y un tiro de Fabián al lateral de la red fue otro aviso. Luego hubo uno más de Morata a pase filtrado del propio Fabián. Schmeichel le tapó el hueco superada la hora de partido. Ocurrió lo mismo con idénticos protagonistas minutos después. Mikel Merino desde la frontal lo probó pero se topó con el portero nórdico, que ya era con diferencia el mejor de su equipo.



Por empuje, ocasiones y también juego mereció España el gol y la grada, que hacía la ola, lo ansiaba con ganas. Y llegó. Lo hizo Zubimendi con un gran chut desde fuera del área con el que por fin Schmeichel vio perforado su portal y eso que llegó a tocar el balón. Los daneses reclamaron un fuera de juego, pero el VAR no cambió la opinión del árbitro, el eslovaco Ivan Kurzliak.



A la selección española, que terminó con Aymeric Laporte, central nacido en Francia y nacionalizado, portando el brazalete de capitán y con Sergio Gómez debutando, le costó pero acabó marcando y los olés resonaron en la grada. Era lo que le faltaba a la fiesta que pudo venir acompañada por un triunfo más amplío pues Fabián no estuvo lejos de hacer su tanto.



- Ficha técnica:



1. España: David Raya; Pedro Porro, Vivian, Laporte, Grimaldo; Zubimendi, Pedri (Mikel Merino, m.62), Fabián Ruiz; Lamine Yamal (Sergio Gómez, m.92), Oyarzabal (Álex Baena, m.62) y Álvaro Morata (Joselu, m.78).



0. Dinamarca: Kasper Schmeichel; Rasmus Kristensen, Vestergaard, Nelsson; Hojbjerg, Hjulmand, Bah, Victor Kristiansen; Gronbaek (Hojlund, m.78), Eriksen (Isaksen, m.73) y Dolberg (Poulsen, m.73).



Gol: 1-0, M.79: Zubimendi.



Árbitro: Ivan Kruzliak, de Eslovaquia. Mostró la tarjeta amarilla al español David Raya (m.93) y a los daneses Hjulmand (m.23), Victor Kristiansen (m.85), Bah (m.88) y Nelsson (m.93).



Incidencias: partido de la tercera jornada de la Liga de Naciones de fútbol en el grupo A4 que se disputó en el estadio Enrique Roca de Murcia ante 31.000 espectadores que prácticamente llenaron sus gradas. Se estrenó la nueva iluminación del recinto y antes del inicio del encuentro Álvaro Morata, como capitán de la selección española, mostró a la afición el título de la Eurocopa ganado el pasado verano y desde la grada respondieron al grito de ¡campeones, campeones!

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es