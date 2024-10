Muere a los 69 años Alex Salmond, artífice del referendo de independencia escocés en 2014

El veterano político escocés Alex Salmond, artífice del referéndum de independencia de Escocia en 2014, ha muerto a los 69 años, informó este sábado la BBC.



Salmond, que fue ministro principal del Gobierno de Edimburgo entre 2007 y 2014, falleció repentinamente tras caer enfermo al término de un discurso en Macedonia del Norte, según la cadena pública británica.



El político, que fue diputado tanto en el Parlamento escocés como en el de Londres, dimitió del Partido Nacional Escocés (SNP) en 2018 en medio de tensiones internas y en 2021 fundó el partido proindependencia Alba, que tiene un diputado en el legislativo regional, dominado por el SNP.



El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, calificó a Salmond de "figura monumental de la política escocesa y británica", que "deja un legado duradero".



El portavoz del Partido Laborista de Escocia, Anas Sarwar, rindió tributo a "una figura central" de la política escocesa durante décadas, de quien dijo que "su contribución al panorama político escocés no puede subestimarse".



El líder conservador y antiguo primer ministro británico Rishi Sunak manifestó en X que "Alex Salmond fue una figura enorme" en la política del Reino Unido.



"Si bien no estaba de acuerdo con él en la cuestión constitucional, no se podía negar su habilidad para el debate ni su pasión por la política. Que descanse en paz", afirmó.



Salmond era una figura política muy conocida en el Reino Unido e identificada con la causa de la independencia escocesa, que defendió desde su juventud.



El punto más álgido de su carrera fue cuando consiguió negociar con el entonces Gobierno conservador de David Cameron la celebración de un plebiscito sobre la independencia de Escocia, en el que venció la permanencia en el Reino Unido con un 55 frente al 45 % del voto.

