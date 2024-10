El Cádiz deja escapar una ventaja de dos goles ante el Málaga, que empata

El Cádiz cedió este sábado un empate en casa ante el Málaga (2-2) en un partido que tenía con ventaja de dos goles en el descanso y que los visitantes fueron capaces de igualar en el segundo tiempo.



Este resultado supone el quinto partido de los gaditanos sin vencer en su terreno de juego, donde no conocen el triunfo en toda la temporada, con solo tres puntos logrados de quince posibles.



El Málaga cuenta sus cinco desplazamientos por empates y, aunque todavía no ha podido ganar lejos de su terreno de juego, permanece invicto a domicilio.



En el inicio de la primera parte, lo más destacado del encuentro entre gaditanos y malagueños fue el equilibrio.



El Cádiz se adelantó en el marcador pasado el ecuador del primer tiempo en la primera ocasión clara del partido, al aprovechar el exmalaguista Javier Ontiveros un centro del uruguayo Brian Ocampo (m.23).



El equipo gaditano pudo disfrutar desde entonces de una situación que no se le había dado hasta el momento durante la temporada: tener el resultado a favor.



Pero el Cádiz no terminó de hacerse con el control del encuentro, el Málaga se levantó del golpe recibido y vio la posibilidad de empatar.



Un cabezazo de Dioni, lo envió David Gil a córner con la manopla para evitar la igualada de los malagueños (m.39), solo dos minutos antes de que los locales anotaran el segundo tanto.



Con los mismos protagonistas del primero, de nuevo el uruguayo Ocampo le dio la pelota otra vez a Ontiveros para que este marcara ante el delirio de los aficionados cadistas (m.41).



Tras la reanudación, el Málaga salió con la intención de recortar distancias y lo hizo por medio de su centro delantero Dioni, que anotó al beneficiarse de una indecisión defensiva de los locales.



Las acciones veloces de los delanteros del equipo visitante dieron más de un quebradero de cabeza a los defensas del Cádiz, nerviosos e imprecisos.



A medida que avanzaron los minutos, las incursiones hacia uno y otro campo dieron opciones a ambos contendientes en las áreas contrarias.



Fue el Málaga el que marcó en la recta final para empatar el encuentro, tras un error defensivo que aprovechó Sergio Castel, igualando el choque (m.82).



El Cádiz no pudo conseguir su primer triunfo en casa, que labró en la primera parte pero que dejó escapar en la segunda frente a un Málaga incisivo y eficaz.



- Ficha técnica:



2 - Cádiz: Gil; Zaldúa (Fali, m.80), Chust, Glauder, Carcelén; Kouamé (De la Rosa, m.80), Alcaraz, Ocampo (Alejo, m.72), Ontiveros (Fede, m.72); Ramos y Carlos Fernández (Sobrino, m.68).



2 - Málaga: Herrero; Gabilondo (Puga, m.46), Nelson Monte, Pastor (Juampe, m.80), Víctor; Molina, Merino, Sangalli (Lorenzo, m.46), Larrubia (Castel, m.71); Kevin (Rahmani, m.58) y Dioni.



Goles: 1-0, M. 23: Ontiveros. 2-0, M. 41: Ontiveros. 2-1, M. 54: Dioni. 2-2, M. 82: Castel.



Árbitro: Moreno Aragón (comité madrileño). Amonestó con cartulina amarilla al jugador local Chust (m.16).



Incidencias: Partido de la jornada 9 de Segunda División, disputado en el estadio Nuevo Mirandilla ante 11.507 espectadores.

