La campeona se juega el liderato en su regreso a España

La brillante campeona de Europa en Alemania 2024, en el camino de mayor firmeza en la historia de la Eurocopa, regresa a casa para medir fuerzas con Dinamarca en Murcia en un pulso por el liderato del Grupo A4 de la Liga de Naciones, marcado por las bajas de importancia en las dos selecciones, con una España obligada a encontrar nuevos líderes sin Rodri y Dani Carvajal.



Luis de la Fuente, que llega a la cita tras levantar la voz por su situación contractual, aún sin cobrar la mejora de contrato pactada por la situación de una Federación sin presidente, está obligado a reinventarse. Apenas 90 días después de la final de Berlín y el triunfo a Inglaterra, ha perdido a seis jugadores de los once que fueron titulares en aquella nueva noche para el recuerdo histórico del fútbol español.



Ante Dinamarca y Serbia, dos partidos que encara España con el objetivo de sentenciar su acceso a los cruces en el nuevo formato de la Liga de Naciones, no podrá contar, de los que iniciaron la gran cita de Berlín, con Unai Simón en la portería, Dani Carvajal y Robin Le Normand en la zaga, Rodri ni Dani Olmo en la medular, y Nico Williams en el tridente ofensivo.



A ellos se suman la retirada de la selección de Jesús Navas, la ausencia por decisión técnica de Nacho Fernández, las lesiones de Ferran Torres, Ayoze Pérez y Fermín, para elevar las ausencias a once de los que ganaron la Eurocopa. Añadiendo a Bryan Gil y Yeremy Pino a los que fueron citados para los dos próximos compromisos y que no podrán estar por molestias musculares.



Será la vuelta a casa de una selección que volvió a enganchar a todo el país. Un momento especial para todos, pero sobre todo para el capitán Álvaro Morata, ausente por lesión en las citas de septiembre, y cuyo regreso entierra la incertidumbre que le acechó sobre su continuidad en la Eurocopa. Con más necesidad que nunca de su liderazgo, el 'pegamento' de un grupo que es familia, por las ausencias de Rodri y Carvajal toda la temporada. Tras admitir que prefería jugar lejos de España con la selección y confesar los problemas que tuvo por depresión, recibirá el calor de la grada.



El empate cedido en Serbia en la primera jornada (0-0) y el triunfo con exhibición en Suiza, pese a quedarse en inferioridad numérica (1-4), sitúan a España por detrás de su rival, una Dinamarca que venció su dos duelos. Necesitado del triunfo, De la Fuente está obligado a introducir novedades. Mantendrá a David Raya en portería, inventará una nueva banda derecha con Pedro Porro y Óscar Mingueza como primeras opciones para la difícil tarea de suplir a Carvajal, y Dani Vivian se perfila sustituto de Le Normand.



La enorme responsabilidad de asumir el papel de Rodri, que ya lo hizo con brillantez cuando cayó lesionado en la final de la Eurocopa, lo asumirá Martín Zubimendi. Estará escoltado por dos jugadores que asumen galones, Fabián y Pedri. Y con el referente ofensivo a sus 17 años, Lamine Yamal, liderando un tridente al que regresa Morata en punta y se debe encontrar sustituto a Nico Williams. Mikel Oyarzabal y Bryan Zaragoza, que está de vuelta a la Roja, optan a la plaza.



La situación de Dinamarca no se aleja a la sufrida por De la Fuente. Hasta cinco jugadores ha tenido que cambiar de la convocatoria inicial por lesión. Bajas que afectan especialmente a la defensa, donde Vestergaard será el único central habitual en la línea de cinco, muy segura hasta ahora en la Liga de Naciones, donde aún no ha encajado un gol.



A pesar de la extraña situación en el banquillo, con Lars Knudsen como seleccionador provisional en lugar del interino Morten Wieghorst (de vuelta ahora como técnico ayudante tras superar una baja por estrés), Dinamarca ha firmado un inicio inmaculado.



Lidera el grupo con dos triunfos contra Suiza y Serbia en casa, ambos por 2-0, dos partidos en los que se ha mostrado como un equipo sólido y que han servido para introducir con éxito a nuevos jugadores. Entre todos ellos destaca Albert Grønbæk (Rennes), un joven interior/extremo muy dinámico que ha sido de los mejores en ambos partidos, con gol incluido frente a Serbia.



En un equipo en el que Eriksen sigue siendo el jugador que marca el ritmo y Højbjerg ha recuperado su mejor versión, las dudas apuntan al puesto de delantero centro, al que opositan hasta cuatro jugadores. Højlund regresa a la lista después de varios meses lesionado, pero el atacante del Manchester United ha admitido que no está para jugar noventa minutos. Poulsen, que marcó un golazo de chilena contra Serbia, y Wind, que viene de hacer dos goles con el Wolfsburgo, parecen las opciones más sólidas.



Enfrentarse a España supone siempre para Dinamarca reencontrarse con el rival que probablemente peor se le da: sólo dos triunfos suma en 17 enfrentamientos contra una selección que le ha proporcionado algunas de sus derrotas más dolorosas, como las semifinales de la Eurocopa 84 o los octavos de final en México 86. A la negativa racha histórica -el último triunfo danés se produjo hace 30 años- se une la condición de España como vigente campeón europeo.



- Alineaciones probables



España: Raya; Pedro Porro, Laporte, Vivian, Cucurella; Zubimendi, Fabián, Pedri; Lamine Yamal, Oyarzabal o Bryan Zaragoza y Morata.



Dinamarca: Schmeichel; Nelsson, Vestergaard, Kristensen; Kristiansen, Hjulmand, Højbjerg, Bah; Eriksen, Poulsen o Wind y Grønbæk.



Árbitro: Ivan Kruzliak (Eslovaquia)



Estadio: Enrique Roca.



Hora: 20.45.

