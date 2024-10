El Race Village de la Louis Vuitton 37ª America’s Cup, centro neurálgico para la afición

El Match Final de la Louis Vuitton 37ª America’s Cup entre Emirates Team New Zealand, y el vencedor de la Louis Vuitton Cup, INEOS Britannia, convierten al Race Village oficial, situado en el Moll de la Fusta del Port Vell, en uno de los mejores espacios desde los cuales presenciar las decisivas regatas que coronarán al nuevo equipo defensor del trofeo más antiguo del planeta.

Con las alternativas que ofrece este recinto abierto de 25.000 m2 y abierto a todos los públicos, el Race Village y sus cinco pantallas gigantes son el mejor reclamo posible durante los días de regata, en los que el público se aglutina, en las horas clave, ataviados con sus banderas, gorras o camisetas de su equipo y su país. Ya sea en sillas, tumbonas o de pie, todos los fans comparten las regatas en un mismo espacio. No obstante, “el ambiente es muy agradable y todas las personas son muy amigables” explica Sue, una aficionada neozelandesa, que no ha dudado en recorrer las decenas de miles de kilómetros que separan su país de Barcelona para seguir de cerca las evoluciones de los kiwis.

Gracias, precisamente, a la elección del CEO de Emirates Team New Zealand, Grant Dalton, Barcelona se ha convertido en la sede de esta 37ª edición de la America’s Cup. “¡Por fin en Europa!”, ensalza Beatrice, una joven italiana, para quien, a pesar de la decepción de la no clasificación de “su” Luna Rossa Prada Pirelli Team para el Match Final, la experiencia de poder seguir tan de cerca al equipo capitaneado por ‘Checco’ Bruni y Jimmy Spitfhill ya ha merecido la pena.

Como suele acontecer en cualquier competición, la rivalidad está presente entre equipos y aficiones. Sin embargo, los fans valoran muy positivamente la atmosfera compartida hasta el momento en el Race Village, que se ha convertido en uno de los puntos predilectos para presenciar el evento. “Es el mejor espacio para vivir las regatas. Hay buen ambiente y es donde más gente se reúne para animar a sus equipos” destaca Jacky, seguidora del INEOS Britannia, como publica Servimedia.

Entre los fans que acuden al Race Village también se encuentran comunidades de expatriados, como es el caso de la neozelandesa Valentina, quien lleva siete años residiendo en Barcelona y valora favorablemente la actuación de la capital catalana. “Barcelona ha hecho un trabajo excelente. Además, el Race Village es muy bueno, está bien organizado, hay muchas opciones para comer y beber, y las pantallas para seguir la competición son de calidad”.

Por si esto no fuera poco, y al margen del excelente papel del equipo local, Sail Team BCN, tanto en la UniCredit Youth America’s Cup como en la Puig Women’s America’s Cup, la emoción y el espectáculo que han brindado los equipos en la final más igualada en la historia de la Louis Vuitton Cup y el espectáculo vivido en la multitudinaria ceremonia de inauguración, Barcelona, far al món, también están contribuyendo a “enganchar” a los más neófitos, más allá de los apasionados de la vela. “Me encanta la buena energía de todo el público. Vengo cada fin de semana y mucha gente viene a animar, aunque no sepa sobre vela” rebela Valentina. Con este pretexto, muchos aficionados prevén seguir de cerca la gran final, ya sea desde el propio Race Village o las Fan Zones de la Plaça del Mar y la playa del Bogatell.

Situado en el Moll de la Fusta del Port Vell, el Race Village brinda una experiencia que adentra los seguidores a la competición y, a la vez, da a conocer la cultura de Barcelona. Para hacerlo posible, múltiples de los sponsors del evento tienen su stand donde se puede disfrutar de diferentes actividades. Algunas de estas actividades incluyen la posibilidad de probar los simuladores AC40, conducir un barco de hidrógeno gracias a la realidad virtual o pedalear para recrear el esfuerzo de los cyclors para generar energía. Asimismo, los aficionados de distintos países del mundo también disfrutan la esencia de Barcelona a partir de una gran oferta gastronómica, con ocho propuestas diferentes durante la semana y hasta doce proveedores distintos que disponen de una amplia selección de platos locales, regionales, nacionales e internacionales durante el fin de semana.

