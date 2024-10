Aumentan un 20% las demandas de divorcio en Andalucía, que supera la media nacional

El número de demandas de disolución matrimonial en Andalucía ha aumentado un 20 % durante el segundo trimestre de 2024, un incremento muy superior al 5 % de media en el país al superar las 5.000 separaciones entre abril y junio de este año.



Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), durante el segundo trimestre de este año el número total de demandas de disolución matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios en Andalucía, Ceuta y Melilla se situó en 5.029.



Esta cifra supone un aumento del 20 % respecto al mismo trimestre de 2023, según los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial.



Entre abril y junio de 2024, tanto las demandas de divorcio como las de separación aumentaron respecto al mismo periodo del año anterior ya que se registraron 2.351 demandas de divorcio no consensuado.



De la misma forma, se presentaron 87 separaciones no consensuadas, para las que el aumento fue del 52,6 %, y otras 2.468 demandas de divorcio consensuado, tipología que creció un 19,5 %.



Durante este segundo trimestre del año se han presentado 3 demandas de nulidad, mientras que en el mismo periodo de 2023 no se presentó ninguna en Andalucía.



Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2024, se comprueba que el mayor número de demandas por cada 100.000 habitantes se dio en Canarias, con 67,4; seguida de la Comunidad Valenciana y Murcia, ambas con 59.



Andalucía ocupa una cuarta posición, con 57,2 demandas de divorcio por cada 100.000 habitantes.



Los valores más bajos se produjeron en Castilla y León, con 44,7; Comunidad de Madrid, con 46,2 y Asturias, con 46,5.



En el mismo periodo analizado se presentaron 711 demandas de modificación de medidas consensuadas, un 20 % más que en el segundo trimestre de 2023, y 1.994 demandas de modificación de medidas no consensuadas que registraron una variación interanual del 18,3 %.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es