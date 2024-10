Marimar Blanco defenderá en el pleno del Senado el no del PP a la ley de antecedentes

Marimar Blanco, hermana del concejal del PP asesinado por ETA en 1997 Miguel Ángel Blanco, será la senadora de este partido que intervendrá el lunes en el debate plenario de la reforma de la ley sobre antecedentes penales en la UE, la cual va a permitir que algunos miembros de ETA computen su tiempo en prisión en Francia, pese al voto en contra de su grupo.



Fuentes del PP en la Cámara Alta han avanzado que Blanco es la senadora elegida para defender la postura de su partido, que votó a favor en el Congreso, donde la aprobación fue unánime, pero desde este lunes, cuando el plazo de enmiendas ya acabó en el Senado, ha explicado que fue por error y que se opone a la ley, aunque ya vaya a ser de forma testimonial.



En una rueda de prensa este viernes, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha vuelto a hacer un llamamiento al Gobierno para que retire el proyecto de ley antes del próximo lunes, cuando la ley sea aprobada por el Senado aunque la mayoría de la Cámara Alta vote en contra, dado que no se presentaron enmiendas a tiempo.



"Todavía está a tiempo el presidente Sánchez de retirar esta infame ley", ha dicho García, al entender que únicamente el Gobierno puede retirar el proyecto en la situación parlamentaria actual.



La portavoz ha sido preguntada por una intervención de la diputada Ana Vázquez en Cuatro, en la que atribuía el voto a favor del PP en el Congreso a la necesidad de trasponer una directiva europea y apuntaba que el ordenamiento europeo manda contabilizar los años de prisión cumplidos en otros países comunitarios.



En su respuesta, García no ha entrado a opinar si eso significa que hubo diputados del PP que no votaron por error en el Congreso, aunque es lo que asegura el partido esta semana, y se ha limitado a enfatizar que el PP está "con las víctimas", mientras los socialistas "están con Bildu y los etarras".



Asimismo, preguntada por las críticas de víctimas de ETA al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, por haber exhibido fotos de sus familiares desde su escaño, García ha contestado que "quien no actuó de forma correcta en ese pleno fue el señor Sánchez, que no pidió perdón a las víctimas".

