Bernal: Un 4% de viviendas turísticas no puede ser culpable de que no hay alquileres

El consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal, ha dicho este viernes que "un 4 %, como mucho," del parque total de viviendas de Andalucía es turístico, por lo que "no es muy razonable pensar" que "sea el culpable de que no haya vivienda de alquiler".



Bernal ha hecho estas declaraciones antes de participar en una jornada sobre sostenibilidad turística en Marbella, al ser preguntado por los periodistas sobre la dificultad que, según los hoteleros de la ciudad, supone la falta de vivienda para la contratación de los trabajadores.



Tras indicar que "no es un problema específicamente" de la comunidad, sino también en otras partes de España y del mundo que tienen atractivo turístico y concentran población en su área metropolitana, el consejero se ha referido a la falta de planificación.



"En España -ha señalado- hemos carecido de una planificación de vivienda durante los últimos años", y la falta de nuevas promociones para vender o alquilar ha hecho que el precio suba, pero "nada de esto tiene que ver directamente con la actividad turística", ha argumentado.



Bernal ha diferenciado entre "la causa" de esta situación, que es una "muy deficiente, por no decir inexistente, política de promoción pública de vivienda" y tiene "gran parte de culpa" la ley de derecho a la vivienda, que ha "retraído" los alquileres disponibles, y las "consecuencias" de la falta de vivienda.



Para resolver este "reto", ha apostado por que los ayuntamientos incorporen suelo para la promoción de vivienda protegida o de bajo coste, y "comience la cadena" con la construcción para poner a disposición de los inquilinos esos pisos.



Además, ha demandado una ley que "realmente promueva el alquiler, no que lo retraiga", ya que "cada vez se cierran más viviendas porque los propietarios están en una situación de indefensión jurídica, de incertidumbre", porque no saben si el inquilino se la "va a devolver o se va a quedar ahí para siempre".



Bernal ha sostenido en que el 4 % de viviendas turísticas "no puede ser el culpable de que no haya vivienda en alquiler. Hay otras razones", y ha añadido que "el turismo es una solución para nuestra región y no un problema".



Antes de inaugurar la Jornada Técnica de Diseminación del Technical Support Instrument relativa a la sostenibilidad turística, el consejero ha indicado que la comunidad está buen posicionada para acoger en las instalaciones del Andalucía Lab el Centro Europeo del Turismo Sostenible, ya que ha liderado un grupo de trabajo desde el Comité de las Regiones.



En las jornadas se ha puesto sobre la mesa el resultado de dos años de trabajo junto a la Comunidad Valenciana, Cataluña y Navarra, para desarrollar el turismo sostenible con elementos de medición objetivos.



A finales de 2025 está previsto que se conozca la ubicación del centro europeo. "Tenemos una posición más que envidiable para esa consecución final", ha manifestado Bernal.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es