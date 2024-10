Más de 4.000 efectivos, 85 aeronaves y 166 vehículos motorizados en el desfile del 12-0

Un total de 4.092 efectivos de las Fuerzas Armadas, de los cuales 473 son mujeres, 85 aeronaves y 266 vehículos motorizados participarán este sábado en el tradicional desfile del Día de la Fiesta Nacional que presidirán los reyes Felipe y Letizia y en el que se podría suspender la exhibición aérea por la climatología.



Como novedad este año se incorporan al desfile las banderas de Eslovaquia, Eslovenia, Portugal y Chequia, países que junto a España forman uno de los ocho grupos de combate que configuran la brigada multinacional en la operación Presencia Avanzada Reforzada, encargada de la disuasión en el flanco este de la OTAN.



También participa por primera vez la bandera de la ONU, escoltada por un piquete, en honor de militares españoles desplegados en el exterior, especialmente los que están en el sur del Líbano encuadrados en la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL).



El desfile comenzará a las 11:00 horas y recorrerá 1.540 metros, desde la Plaza de Carlos V, en Atocha, hasta la Plaza de Colón.



A su llegada a la Plaza de Cánovas del Castillo, donde estará ubicada la Tribuna Real, los reyes recibirán honores militares y Felipe VI pasará revista al Batallón de Honores.



La Princesa Leonor, vestida con el uniforme de guardia marina, acompañará a don Felipe y doña Sofía. No lo hará la infanta Sofía, que sigue cursando sus estudios en Gales.



Los Reyes saludarán a las autoridades, encabezadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el almirante Teodoro López Calderón.



Como viene siendo habitual, el lehendakari vasco, Imanol Pradales, no acudirá, ni tampoco en esta ocasión el de Canarias, Fernando Clavijo, que ha excusado su asistencia. Sí estarán el resto de presidentes autonómicos, incluido el de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, que rompe así la tendencia de los últimos mandatarios catalanes.



Si la climatología lo permite, el acto comenzará con el salto de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA). Está previsto que este año uno de sus miembros salte con la bandera del 10º aniversario de la proclamación del rey Felipe VI.



Tras el izado de la bandera nacional y el homenaje a los que dieron su vida por España, los aviones de la Patrulla Águila sobrevolarán pintando los cielos de Madrid con los colores de la bandera.



Se dará paso al desfile aéreo en el que, si el tiempo no lo impide, participarán 56 aviones, entre ellos Eurofighter, F-18, Harrier o los 'apagafuegos' que intervienen en la extinción de incendios forestales, además de 29 helicópteros del Ejército de Tierra, la Armada y la Guardia Civil.



Este año por primera vez volarán dos helicópteros de la Dirección General de Tráfico (DGT).



Seguidamente, el desfile terrestre comenzará con el paso de las unidades motorizadas encabezadas por la sección de motos de la Guardia Real. Participarán 117 vehículos, 49 motos y 210 caballos.



Formarán parte del mismo unidades terrestres y aéreas del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, así como efectivos de Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Real, fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y diversos organismos de Seguridad, Protección Civil y Emergencias.



Una vez finalizada la parada militar, los reyes Felipe y Letizia y la Princesa de Asturias se trasladarán al Palacio Real para la tradicional recepción a las altas autoridades del Estado y a representantes del mundo político, económico, social y cultural.

