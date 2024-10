El Real Madrid tacha de "absolutamente falso" que opere bajo una licencia caducada

El Real Madrid negó este jueves que desarrolle o haya desarrollado su actividad deportiva bajo una licencia caducada en el Santiago Bernabéu, de lo que le acusa la asociación de perjudicados por las obras del estadio, y tachó de "absolutamente falso" que carezca de dicho permiso, al tiempo que recordó que para celebrar conciertos no se requiere la concesión de una licencia municipal.



"El Real Madrid dispone, y ha dispuesto siempre, de la correspondiente licencia municipal de actividad y funcionamiento, que ampara plenamente la celebración de eventos deportivos en el estadio Santiago Bernabéu", explica el club blanco en un comunicado de prensa.



"Además -añade-, es absolutamente falso que el Real Madrid desarrolle o haya desarrollado su actividad deportiva bajo una licencia caducada, como tampoco es cierto que esta licencia se haya utilizado por terceros de forma engañosa ante ninguna administración pública".



El texto añade que los conciertos que se han celebrado en el Santiago Bernabéu "no requieren de la concesión de una licencia municipal, sino del otorgamiento de una autorización administrativa que, en su caso, concede a los promotores musicales de cada evento el Área de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, de conformidad a la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid".



Según esta versión, todos los conciertos celebrados en el estadio han contado con dicha autorización, "concedida en cada caso por la Comunidad de Madrid a cada uno de los promotores de cada evento".



El comunicado argumenta que el Real Madrid trabaja "activamente", junto a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital, "por la sostenibilidad y la convivencia de manera que las actividades del estadio Santiago Bernabéu se desarrollen con pleno respeto, no sólo a la legalidad, sino también al entorno y al vecindario".



Por último, el club lamenta que la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu, "además de mostrarse ajena al esfuerzo del Real Madrid por garantizar los intereses de dicho colectivo, traslade de forma malintencionada y a sabiendas de su falsedad, ante los órganos jurisdiccionales y ante la opinión pública, informaciones rotundamente contrarias a la verdad".



Un nuevo procedimiento ante los juzgados ha denunciado que los conciertos que ha acogido este año el Santiago Bernabéu se han celebrado con una licencia de funcionamiento caducada, que data del año 2001.



Se trata de un recurso de reforma del abogado de la asociación vecinal de perjudicados por el Bernabéu, presentado este 9 de octubre, después de que el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid haya admitido a trámite sólo una parte de la ampliación de la querella presentada por los vecinos.



Los denunciantes aseguran en su escrito que "a fecha de hoy" el estadio carece "de la preceptiva licencia de funcionamiento para cualquier tipo de uso", no sólo para celebrar conciertos, sino también para la celebración de eventos deportivos.



Sobre este asunto, el Ayuntamiento de Madrid explicó este jueves que desde la inauguración del recinto hasta la actualidad, en el estadio se han concedido diferentes licencias de funcionamiento tras las sucesivas obras y ampliaciones que se han ido realizando"



"La última licencia de funcionamiento que tenía el Bernabéu es del 10/08/2017. Posteriormente, se realizan diferentes obras para la remodelación del estadio con diferentes licencias urbanísticas (manteniéndose en vigor la licencia de funcionamiento de 2017)", licencias, dicen las fuentes, que "no caducan".



"Una vez finalizadas se otorga una nueva la licencia de funcionamiento el 30/08/2024, que aglutina todas las anteriores de las reformas previas y las últimas realizadas", concluyen desde el consistorio.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es