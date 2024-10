Microsoft anuncia que su servicio de correo electrónico Outlook presenta fallos en Europa

El servicio de correo de Microsoft, Microsoft Outlook, presenta fallos de funcionamiento en Europa que en algunos casos no está permitiendo recibir los mensajes electrónicos y que la compañía asegura que ya investigando.



Según ha explicado la propia compañía en un "post" en la red social X, están "investigando" el problema que afectaría a los usuarios en Europa de diferente manera, tanto no pudiendo recibir correos electrónicos, como observando un elevado uso de memoria mientras están utilizando el servicio de mensajería.



La empresa apunta que están "analizando datos de los clientes" que están experimentando estos fallos y que están "revisando la telemetría del servicio" para reproducir el problema internamente para desarrollar un plan que mitigue los problemas.



La compañía no ha dado ninguna estimación de cuándo podría estar solucionado este problema y pide a los usuarios que para más información consulten con el soporte técnicos de la compañía.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es