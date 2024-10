OPTICA000 refuerza la prevención con más exámenes visuales por el Día Mundial de la Visión

OPTICA2000 incrementa los exámenes visuales con el objetivo de promover una buena salud visual entre su comunidad. En el marco del Mes de la Visión, que se celebra en octubre, el objetivo es concienciar sobre la importancia de realizarse revisiones visuales periódicas y adoptar medidas preventivas desde temprana edad para una buena salud visual y una calidad de vida óptima.

La compañía destacó la importancia de la prevención y las revisiones periódicas para garantizar una buena calidad de vida. "A pesar de que existen hábitos preventivos comunes para otras áreas de la salud, como el cuidado de la piel o los chequeos médicos anuales, la visión es un aspecto que a menudo se descuida", incidió

OPTICA200 dispone de una red de más de 100 puntos de venta en España que cuentan con servicio de revisiones y seguimientos de la salud visual, equipadas con tecnología de última generación y un equipo de ópticos-optometristas de excelencia. Los test son gratuitos y abiertos a cualquier perfil de persona y se pueden solicitar tanto directamente en sus tiendas como a través de la web, Whatsapp, o llamando al teléfono gratuito 830831374. En el marco del Mes de la Visión, la cadena también ofrece descuentos especiales en gafas y lentes de contacto.

El Día Mundial de la Visión, que este año se celebra el jueves 10 de octubre, es una jornada promovida por la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). El principal objetivo es concienciar sobre la importancia de la salud visual y destacar las dificultades que experimentan las personas con baja visión y ceguera. Este año se centra en la importancia del cuidado de los ojos en niños y jóvenes de todo el mundo, instando a que tomen las medidas necesarias para cuidar de su visión, como publica Servimedia.

En las últimas décadas, los cambios en los hábitos de vida de la población, especialmente el uso intensivo de pantallas en nuestro día a día, han contribuido de manera significativa al aumento de las anomalías visuales. Cada vez más personas necesitan gafas, lentillas e incluso intervenciones quirúrgicas para corregir afectaciones visuales. Un claro ejemplo de ello es la alta prevalencia de la miopía, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afectará a la mitad de la población mundial para 2050.

Su incidencia en España sigue al alza, especialmente en edades tempranas: uno de cada cinco niños en edad escolar es miope, según el Barómetro de la Miopía Infantil en España. El tramo de edad con mayor incidencia es el de 5 a 7 años. Sin embargo, dos de cada diez menores de 8 años no se ha revisado la visión todavía, y el 59% de las familias no lleva a sus hijos al oftalmólogo porque no presentan quejas aparentes.

“Muchas anomalías visuales no presentan sintomatología y los niños no suelen quejarse, de ahí la importancia de realizar un examen visual completo”, advierten los especialistas de OPTICA2000. Más allá del impacto físico que puede suponer al incrementarse el riesgo de desarrollar complicaciones más graves, existe una correlación directa entre las patologías visuales y el rendimiento escolar. Según estudios recientes, los problemas de eficiencia y percepción visual son responsables de hasta el 30% de los fracasos escolares. El rastreo, revisiones periódicas y la prevención pueden ayudar a reducir la incidencia, especialmente en edades tempranas.

