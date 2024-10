El juez del 'caso Koldo' pide al Congreso que acredite que Ábalos es diputado

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga el denominado caso Koldo sobre adjudicaciones de mascarillas en pandemia, ha pedido al Congreso de los Diputados que expida "certificación acreditativa" de la condición de diputado del exministro de Transportes José Luis Ábalos.



El magistrado ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, en la que solicita a la Presidencia de la Audiencia Nacional que haga esta reclamación "por el conducto correspondiente" para que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, acredite la condición de parlamentario de Ábalos.



La providencia podría suponer un paso previo a dirigirse al Tribunal Supremo para que investigue si Ábalos participó en la supuesta trama de adjudicaciones irregulares de varios contratos públicos de mascarillas a una empresa.



Porque el juez Moreno no es el juez competente para dirigir una eventual investigación a Ábalos -que actualmente no está imputado en esta causa-, sino que es el Tribunal Supremo el que tendría la competencia al ser el exministro aforado en su condición de diputados.



Además, en su providencia el magistrado hace referencia a un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) fechado el 8 de octubre, del que da traslado a la Fiscalía Anticorrupción "para su conocimiento e informe lo que estime procedente en Derecho".



Uno de los principales imputados en este procedimiento es Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, aunque también están investigados en la Audiencia Nacional varios ex altos cargos y empresarios como el considerado comisionista, Víctor de Aldama.

