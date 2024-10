¿Sube el nivel de competencia entre los equipos de París?

El París FC, líder de la Segunda División francesa, está a punto de ser comprado conjuntamente por Red Bull y la familia Arnault, dueña del comglomerado de lujo LVMH y una de las más ricas de Francia, informa este miércoles L'Equipe.



La operación, que lleva meses negociándose, prevé que la familia Arnault se haría inicialmente con alrededor del 55 % de las acciones del club, mientras que la bebida energética tendría el 15 %, añade el diario deportivo francés, que no detalla el montante económico.



El actual presidente y accionista mayoritario, Pierre Ferracci, mantendría un 30 % hasta 2027, fecha en la que saldría del club y sus participaciones pasarían a la familia Arnault.



Las negociaciones se remontan a abril y se han alargado porque Ferracci deseaba encontrar un acuerdo de salida con los actuales accionistas minoritarios del club, entre los que figura el emirato de Baréin.



El actual dirigente del Paris FC quería dejar su club en manos de un empresario francés, o al menos europeo, que entendiera y respetara "el ADN del París FC", como el trabajo de cantera o su apuesta por el fútbol femenino, y no de un fondo de inversión estadounidense, destaca L'Equipe.



Los Arnault, cuya fortuna se calcula en unos 200.000 millones de euros, entrarían en el Paris FC a través de la empresa de inversión familiar (en la que participan el fundador de LVMH, Bernard Arnault y sus cinco hijos) y no a través del grupo, aunque no se descarta que LVMH patrocine al equipo.



El Paris FC fue fundado en 1969 y juega en el pequeño pero coqueto estadio Sébastien Charléty, en el extremo sur de la capital francesa, con 20.000 asientos.



En 1970 se fusionó con el Stade Saint Germain para formar el París Saint Germain, pero la unión duró solo dos años, ya que el París FC recuperó su independencia y su nombre en 1972 debido a varias desavenencias entre los responsables de la entidad.

