Juan Espadas ve "prematuro" hablar de los invitados al próximo Congreso Federal del PSOE

El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha considerado este miércoles "prematuro" hablar sobre las personas a las que se invitará al 41 Congreso Federal del PSOE, que se celebrará en Sevilla del 29 de noviembre a 1 de diciembre.



Estas declaraciones se producen después de que el expresidente del Gobierno Felipe González asegurara anoche en una entrevista que, si no lo invitan al próximo congreso socialista, no se sentiría agraviado y que "probablemente" estén "hartos" de él.



En respuesta a los periodistas en el Parlamento de Andalucía, Espadas, quien precisamente presidirá el próximo cónclave federal del PSOE, ha explicado que le "consta" que aún no se ha trasladado "ningún tipo de invitación a nadie" y que por tanto el partido no ha iniciado todavía ese proceso.



Una vez que se elabore la ponencia federal, a lo largo de noviembre tendrá lugar la última fase en la que se incorporará a los delegados a otras personas con el "estatus como observadores" e igualmente a los invitados.



"Es totalmente prematuro y lógicamente, en su momento procesal, se invitará como siempre se ha hecho a aquellas personas que tienen o han tenido responsabilidades. Si consideran oportuno lógicamente estar, pues por nuestra parte encantados", ha sentenciado.



Por otra parte, ha insistido en dar por "zanjado" el asunto relativo a la decisión del partido de suspender el proceso de primarias que había convocado el secretario general de Castilla y León, Luis Tudanca.

