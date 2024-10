Asaja desea buenos precios de la naranja producida en Andalucía por la sequía en Brasil

La organización agraria Asaja espera buenos precios de la naranja producida en Andalucía, que comenzará a recolectarse en unas semanas, ante la falta de zumo de naranja a nivel internacional debido, fundamentalmente, a la grave sequía que sufre Brasil, principal exportador mundial de zumo de naranja congelado para envasar.



En un comunicado, Asaja Córdoba ha asegurado este miércoles que espera que "los agricultores puedan obtener ahora un precio razonable de la naranja de zumo, que, a su vez ayudará a los precios del fresco teniendo en cuenta que los costes de producción de los cítricos se han incrementado notablemente en los últimos años".



Según datos del Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía, la provincia de Sevilla, con el 44 %, y la de Córdoba, con el 20, representaron en la campaña 2022/23 cerca del 65 % de la superficie de naranja de Andalucía, en la que se produjeron 1.319.407 de toneladas de las diferentes variedades, donde Sevilla centró el 46 %, Huelva el 19,5 % y Córdoba el 18 %.



La patronal agraria confía en que "estas expectativas no se vean mermadas por la entrada de naranjas de terceros países en los que no se producen en las mismas condiciones que en la Unión Europea".



Esto, ha subrayado, "implica que sus costes de producción son muchos más bajos que en España y no cumplen los estándares que se exigen a nuestros productores, en cuanto al uso de fitosanitarios y otras exigencias medioambientales, entre otros agravios comparativos".



Los buenos augurios para esta campaña han sido comparados con el desarrollo de la pasada, en la que "los precios fueron competitivos en la primera parte de la campaña, pero a partir de febrero se hundieron de manera sorpresiva debido a la entrada de naranja de fuera de la Unión Europea, fundamentalmente de Egipto".

