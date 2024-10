La Guardia Civil salva a un bebé con una reanimación cardiopulmonar en Navarra

Tres agentes de la Guardia Civil han salvado con una reanimación cardiopulmonar a un bebé de un año que se encontraba inconsciente y aparentemente sin pulso en Corella (Navarra).



Uno de los agentes, fuera de servicio, se encontraba paseando a su perro en las inmediaciones del cuartel de esta localidad cuando se percató de que una mujer pedía auxilio desesperadamente porque su bebé de un año no respondía a ningún estímulo, informa el cuerpo en un comunicado.



Este agente y otros tres que se encontraban en el interior del Puesto acudieron en su auxilio y dieron aviso a los servicios sanitarios.



Uno de los guardias civiles tomó al bebé en brazos y al verificar que no respondía a ningún estímulo y no se percibían las constantes vitales, comenzó a realizarle una reanimación cardiopulmonar durante varios minutos hasta que comenzó a reaccionar paulatinamente recuperando las constantes y recobrando la consciencia.



Una vez llegaron los servicios sanitarios se hicieron cargo de la situación realizando una valoración del menor, que no precisó ingreso hospitalario.



Los demás agentes acompañaron a la familia hasta la llegada de los servicios sanitarios, con quienes los agentes se mantuvieron en contacto permanente.

