El Parlamento de Venezuela exhorta al Gobierno de España a abolir la monarquía

La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, aprobó este martes un acuerdo político en el que exhorta al Gobierno de España a abolir la monarquía, al considerarla una institución vinculada a la corrupción y una "expresión de la ultraderecha".



En medio de una acalorada intervención, el presidente de la Cámara, Jorge Rodríguez, planteó la idea, en respuesta a la decisión del Congreso español, que reconoció al antichavista Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela en las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial dio la victoria a Nicolás Maduro.



Se trata de "proponerle al Gobierno de España que sea abolida la monarquía de los Borbones, que no ha servido para otra cosa que no sea para la corrupción, para el desmadre, para la expresión de la ultraderecha", dijo Rodríguez, que declaró aprobado el punto ante la visible mayoría de manos levantadas en el pleno.



A su juicio, la Corona es "una institución ridícula, basada en una cosa tan bárbara como los derechos de sangre".



"Es una vergüenza que en el año 2024, bien entrado en el siglo XXI, todavía haya seres humanos y organizaciones políticas y sociales que consideren que unas personas están destinadas, por sangre, a meterle mano al erario publico de un país. Es una salvajada, es una expresión bárbara", prosiguió.



Rodríguez habló sobre la posibilidad de que el Parlamento vote otros acuerdos políticos para declarar la independencia de Cataluña y del País Vasco, como represalia por el apoyo que los diputados españoles expresaron a González Urrutia.



El abanderado de la oposición, también reconocido como presidente electo de Venezuela por el Parlamento Europeo, ha solicitado asilo en España, luego de salir de su país, donde la Justicia había librado una orden de captura en su contra.

