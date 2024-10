Bolaños traslada a Gamarra que el Gobierno no retirará la ley sobre las penas a etarras

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha trasladado en una conversación telefónica a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que el Gobierno no retirará la ley de antecedentes que podría suponer que 44 etarras salgan antes de prisión, y le ha reprochado su "cambio de opinión" sobre la norma, que los populares apoyaron en el Congreso.



Según fuentes del Gobierno, Bolaños ha llamado este martes a la secretaria general del PP después de que Gamarra le haya pedido hablar sobre esta norma, que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido retirar.



El ministro le ha preguntado "por el inesperado cambio de opinión" de los populares, tras la denuncia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que advirtió este lunes de que la reforma de la ley orgánica de 2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la UE salía adelante, significaría que 44 etarras podrían salir antes de prisión.



El ministro ha recordado a Gamarra que en el Congreso, el PP votó a favor de la ley como el resto de grupos y, en el Senado, no presentó ninguna enmienda.



Según estas fuentes, la norma sirve para aplicar el derecho europeo en España y ha justificado su aprobación en que viene respaldada por un dictamen favorable del Consejo de Estado. Además, señalan que hay una cuestión prejudicial de la Audiencia Nacional que ya duda sobre la adecuación de nuestra legislación vigente al derecho comunitario (03/01/2024).



"Todos estos textos eran públicos y sobradamente conocidos: es imposible que el PP no los conociera y, por lo tanto, es exclusivamente a este partido a quien le corresponde dar las explicaciones pertinentes por su cambio de opinión", señalan.



Tras la llamada entre Bolaños y Gamarra, en el PP ven confirmado que la voluntad del Gobierno era excarcelar anticipadamente a terroristas de ETA, en virtud de un pacto con EH Bildu, y subrayan que en el Ejecutivo no ha habido equivocación alguna, según han apuntado fuentes de la dirección nacional.



El PP pone el acento en que el Gobierno de Pedro Sánchez será el único responsable de la reforma, puesto que ha decidido no retirarla, y el líder de este partido, Alberto Núñez Feijóo, apelará al presidente del Gobierno en el pleno del Congreso, para que el jefe del Ejecutivo verbalice su apoyo expreso a esta iniciativa.



El Partido Popular ha asumido este martes su "error injustificable", en palabras de Feijóo, en la votación de este proyecto de ley, aunque fuentes de Génova recalcan que el Ejecutivo tenía los números para sacar adelante esta reforma legal y que, por tanto, su voto en contra no hubiera permitido tampoco frenarla.

