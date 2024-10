Bildu critica el acto en Vitoria de la Guardia Civil a la que acusa de "miles de torturas"

EH Bildu ha reprochado al Gobierno municipal de Vitoria que "permita y promueva" que la Guardia Civil celebre el Día de la Virgen del Pilar, 12 de octubre, en el centro de la ciudad al responsabilizar a este cuerpo policial de "haber sido el causante de víctimas del terrorismo de Estado y de miles de casos de torturas".



La Guardia Civil en Vitoria celebra habitualmente a su patrona y la fiesta nacional en el cuartel de Sansomendi de la capital alavesa, pero este año por primera vez ha decidido hacerlo en la plaza de España.



La coalición abertzale se ha mostrado crítica con esta decisión y ha cargado contra los partidos que gobiernan en coalición en la capital alavesa, PNV y PSE, a los que ha pedido "una apuesta clara por la convivencia, el reconocimiento y la reparación a todas las víctimas, sin excepción".



Por ello, ha rechazado que hayan "permitido y promovido" el acto del próximo sábado porque, en su opinión, "no se puede normalizar en las calles de la ciudad la presencia de un cuerpo que ha sido el causante de víctimas del terrorismo de Estado y de miles de casos de torturas".



"No se puede entender que PSE y PNV permitan un acto en Gasteiz de exhibición y exaltación, en definitiva, una exhibición pública de los victimarios de todas esas personas que fueron víctimas de la tortura", ha insistido.



EH Bildu ha lamentado que "no es la primera vez que las víctimas de la violencia de Estado se ven relegadas" por decisión del Gobierno municipal y ha señalado que ya sucedió con la construcción del Memorial de Víctimas del Terrorismo y con la concesión a esta entidad de la Medalla de Oro de la Ciudad.



La coalición ha acusado a PNV y a PSE-EE de protagonizar un "claro retroceso en la construcción de la paz y la convivencia por impulsar un relato excluyente" y les ha emplazado a "reorientar sus políticas en esta materia".



"El objetivo de la construcción de la paz y la convivencia requiere de un alto grado de responsabilidad por parte del conjunto de los agentes políticos y sociales del país y en especial de aquellos que ostentan responsabilidades de gobierno", ha concluido.

