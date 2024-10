Covite responsabiliza a todos los partidos "sin excepción" de beneficiar a los etarras

Covite ha cargado contra todos los partidos "sin excepción", incluidos PP y Vox, por avalar en el Congreso la reforma legal que permitirá a presos de ETA salir antes de prisión lo que, a su juicio, se traducirá en "impunidad" para los presos de la organización terrorista.



"Todos son responsables", ha sentenciado a EFE la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, quien ha opinado que esta reforma legal supone, en definitiva, un "nuevo éxito de los herederos del brazo político de ETA".



En su opinión, todo se resume en "impunidad, impunidad e impunidad" para los terroristas desde que comenzó este "final de ETA negociado" cuya "primera exigencia fue precisamente vaciar las cárceles".



Esta reforma de la ley orgánica de 2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales fue aprobada por unanimidad en el Congreso y no recibió enmiendas en el Senado, por lo que su paso a debate en el pleno de la Cámara Alta y posterior votación no impediría su aprobación definitiva.



Ordóñez ha asegurado que esta modificación legal, que permitirá a 44 presos etarras salir antes de prisión, supondrá otro ataque más al derecho a la justicia de las víctimas de ETA. "Esto es gravísimo y exigimos que se paralice", remarca.



Ha destacado además que en 2018 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó que rechazaba la petición de varios etarras de descontar del tiempo máximo de prisión el período que pasaron en cárceles francesas.



"Ya en 2018 el TEDH dictaminó que no es ninguna 'excepción' que los etarras cumplan sus condenas en Francia y España", subraya Covite en un mensaje publicado en las redes sociales.



Ordóñez ha dicho que Covite pedirá que "todo el espacio" que quede libre en la cárcel alavesa de Zaballa, que "se va a quedar vacía" tras las sucesivas excarcelaciones de presos de ETA, sea cedido a este colectivo para organizar sus actividades.

