De princesa, lencero, tradicional o con pantalón: ¿Qué modelo eliges para 'el sí quiero'?

Novias que quieren vestirse de princesas para dar "el sí quiero". Novias que apuestan por creaciones minimalistas. Novias que no renuncian al color o novias que prefieren la tradición del velo son algunas de las propuestas que se han visto este lunes en la XII edición de la pasarela Atelier Couture.



El universo de los vestidos nupciales es cada vez mayor. La variedad es infinita y las futuras novias se enfrentan a un gran abanico de posibilidades para escoger uno de los vestidos más importantes de su vida.



Tras una época de mayor etiqueta y protocolo con piezas de pompa y boato, regresa una moda nupcial sencilla, minimalista y versátil. "Cuando la novia llega al taller pide un vestido que refleje su personalidad y que se adapte a todos los momentos del día", ha dicho este lunes a EFE la diseñadora navarra Amaya Artienda, que debuta en este pasarela.



"Si antes la novia pedía dos vestidos, ahora prefiere uno que se pueda transformar, que le permita disfrutar de su boda", añade la creadora que ha mostrado en los salones del Palacio de Santona una colección sencilla, elegante, con siluetas que potencian la figura.



Según los últimos datos del INE, los matrimonios en 2022 aumentaron un 20,5% respecto a 2021, un dato que los diseñadores nupciales tienen muy presente para agendar su trabajo.



"La lista de espera es larga, suelo coger citas con unos diez meses de antelación", dice la diseñadora navarra Amaya Artieda, quien considera que cada año hay más bodas y a una edad más temprana.



La tendencia de las flores 3D bordadas con detalles destaca en las propuestas de Lorena Panea, extremeña afincada en Barcelona, que propone pieza teatrales de alma sencilla inspiradas en la cultura de Egipto.



"Los aspectos fundamentales de la vida se nutren del alma y el corazón, tal y como ya pregonaba una antigua filosofía egipcia de hace más de tres mil años", cuenta la creadora que ha mostrado en los salones catorce vestidos de novia llenos de fantasía en las que destacan las plumas y lentejuelas.



Se han visto capas y capuchas, una opción para las novias que se casan durante los meses más fríos. Las novias de verano pueden darse "el sí quiero" con vestidos largos y cortos, de aire lencero que abrazan la pedrería.



Desde diseños minimalistas hasta los más atrevidos, muchos de los vestidos nupciales se complementan con guantes, abanicos, tocados o el clásico velo o mantilla. "Cada novia elige en función de su personalidad, pero pocas renuncian a la liga con lazo azul" incluso bolsos



"Para muchas novias la liga es un complemento imprescindible que, sí o sí, quieren llevar el gran día, generalmente adornada con el lazo azul", cuentan desde Artesanías Florencia, empresa especializada en encajes y mantillas.



Atelier Couture lleva diez años mostrando la creaciones nupciales artesanales. "Queremos mostrar el potencial de nuestra artesanía, que es nuestra cultura y el valor de los talleres que confeccionar a mano", ha dicho Susana Vela, directora de la pasarela.



En esta edición, como no podía ser de otra manera, no fallan los vestidos que invitan a soñar, esos vestidos románticos con grandes lazadas y encajes, así como otros más etéreos aderezados con tules.



También hay propuestas más atrevidas como escotes y aperturas muy sexis. "Las novias actuales se atreven con todo, lucen lo que realmente quieren, lo tienen muy claro", dice Lorena Panea.



La nueva edición Atelier Couture cuenta con la participación de 16 creadores, entre ellos Jesús Segado, Lucía Cano y Rafael Urquizar, que muestran las nuevas tendencias de la moda nupcial y de ceremonia confeccionadas a mano.



También incluye moda artesanal para hombre de Felix Ramiro, piezas sin género, la mayoría de ella creada bajo parámetros sostenibles.

