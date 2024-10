Los discursos de odio crecen en los institutos y un 35% de alumnos es víctima de acoso

Profesores y alumnos avisan de que las agresiones provocadas por discursos de odio en los centros escolares han crecido en el último año y casi cuatro de cada diez alumnos de ESO, Bachillerato o FP han sido víctimas de conductas agresivas, el 80 % a través de las redes sociales.

Según un informe publicado este lunes por la Fundación Cotec bajo el epígrafe "Hilando voces" y en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, el 13,5 % de los encuestados reconoce que ha acosado a un compañero y hasta un 20 % duda de si alguna vez cometió una conducta agresiva.

"Las manifestaciones de discurso de odio en los centros se están normalizando y se alerta de que esta situación dificulta aún más su abordaje, ya que banaliza el problema y corre el riesgo de que se vuelva crónico", avisa el estudio que añade que hay un 40 % de alumnos que presenciaron agresiones contra compañeros.

Sobre una muestra de 3.260 personas, entre profesores y alumnos de 22 centros educativos, públicos y concertados de cinco comunidades autónomas, el informe avisa de que el 36,5 % de los acosadores repitieron su conducta.

El 73 % de los encuestados conoce algún caso de agresión verbal, física, o a través de redes, dentro de su centro educativo o fuera, y en su mayoría son insultos, gritos, o amenazas y rumores falsos.

El 44 % de los participantes que declararon haber sido víctimas de odio afirmaron haber sufrido violencia física y la mayoría de las víctimas de estas expresiones de odio son, según los encuestados, personas a las que se ataca por su orientación sexual o diversidad de género, nacionalidad, etnia o diversidad funcional.

Humillar a través de redes sociales acapara el 87 % de los acosos mientras que seis de cada diez reconocen como agresiones el reenvío de fotos y vídeos sin consentimiento.

Los datos, recopilados desde el 1 de marzo hasta el 30 de septiembre de 2023, muestran que la mitad de los encuestados que reconoce haber sufrido acoso ha sido porque les han aislado o ignorado.

Falta de formación y herramientas

Tanto estudiantes como docentes coinciden en la falta de formación, herramientas y recursos específicos para frenar este problema y reclaman "figuras especializadas y departamentos de orientación", aunque el profesorado apunta también la necesidad de incluir especialistas del ámbito de la psicología clínica en el entorno escolar.

"Los profesores necesitamos formación, pero las familias tienen que estar con nosotros si queremos ganar esa batalla, si no, no será posible", señala un docente que ha participado en el estudio mientras otro destaca que "a veces se sorprenden porque no saben qué tipo de vida digital hacen sus hijos".

El 24 % de los estudiantes dice no haber recibido nunca información o capacitación en esta materia y en algunos casos destacan la falta de implicación del centro.

El relato del alumnado revela resignación, no conocen los protocolos y la única medida de actuación que mencionan es el castigo o cambio de clase. Indican que les gustaría formar parte en la solución del conflicto, que se les tenga en cuenta en el protocolo y que se les informe.

