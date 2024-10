España difunde un llamamiento internacional para identificar a 46 mujeres fallecidas

Seis países europeos, entre ellos España, junto a INTERPOL han hecho un llamamiento internacional para descubrir la identidad de 46 mujeres fallecidas en algunos casos hace décadas.



Con la iniciativa conjunta, España, Italia, Francia, Bélgica, Alemania y Países Bajos aúnan esfuerzos para resolver los casos de estas mujeres en su mayoría asesinadas o fallecidas en circunstancias sospechosas o poco claras.



Interior explica que el llamamiento se basa en el éxito del realizado con la campaña 'Identify Me' en mayo de 2023 para identificar a 22 mujeres fallecidas, al que respondieron unos 1.800 ciudadanos. Ahora, la campaña se ha ampliado para incluir más casos sin resolver de Bélgica, Alemania y los Países Bajos, así como otros de países participantes nuevos: Francia, Italia y España.



España participa con siete casos de mujeres sin identificar fallecidas de manera violenta, que están siendo investigados por los diferentes cuerpos policiales, según ha explicado el inspector de la Policía Nacional Francisco Javier Álvarez, jefe del Grupo 5 de la Oficina Central Nacional de INTERPOL en España.



El llamamiento resalta la importancia de la participación ciudadana y la cooperación internacional en la resolución de casos que habían quedado abiertos. Ofrece la esperanza de encontrar pistas cruciales con las que identificar a más mujeres objeto de estos casos y obtener justicia, si se determina que fueron asesinadas, explica el Gobierno.



A los dos días del lanzamiento de la primera fase de 'Identify Me', el 10 de mayo de 2023, se pudo resolver un caso que había estado en suspenso durante 31 años tras la llamada de unos familiares de Rita Roberts desde el Reino Unido a la línea de atención telefónica al haber reconocido su tatuaje en las noticias.



Rita Roberts tenía 31 años cuando salió de Cardiff (Gales) en febrero de 1992. Su familia supo de ella por última vez en mayo de 1992, y el cadáver, sin identificar, fue descubierto en Amberes el 3 de junio de 1992. La investigación determinó que había sido asesinada.



La iniciativa cuenta con el apoyo de personajes conocidos, como actrices, cantantes y deportistas para dar mayor divulgación a los casos en suspenso y fomentar la participación ciudadana.



Se puede consultar en la página web de INTERPOL información sobre cada uno de los casos, así como reconstrucciones faciales de algunas de las mujeres.



También hay imágenes de objetos, como joyas y prendas de vestir, que se descubrieron en los diversos entornos terrestres y acuáticos donde fueron abandonados los restos mortales.



"Queremos identificar a las mujeres fallecidas, dar respuestas a las familias y hacer que las víctimas obtengan justicia. Pero no podemos hacerlo solos. Por ello, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que se una a nosotros en esta labor. Su ayuda puede cambiarlo todo”, recuerda el secretario general de INTERPOL, Jürgen Stock.



Los países miembros participantes e INTERPOL intentan aprovechar al máximo sus capacidades de análisis y sus métodos forenses más avanzados, como el análisis isotópico y de perfiles de ADN, y la reconstrucción facial. Estas técnicas pueden proporcionar pistas importantes sobre el origen de la víctima, su forma de vida y la causa del fallecimiento.



Desde 2021, INTERPOL proporciona la base de datos I-Familia, que contiene unos 20.000 perfiles procedentes de cerca de 80 países. Esta herramienta ya ha servido para resolver casos, identificando cadáveres mediante la comparación internacional de muestras biológicas de familiares a partir de los perfiles de ADN de familiares.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es