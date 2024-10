Guardiola, Luis Enrique, Van Gaal y Del Bosque repasan el legado de Iniesta

Algunos de los técnicos que han marcado la carrera de Andrés Iniesta, como Pep Guardiola, Louis van Gaal, Luis Enrique y Vicente del Bosque, repasaron el legado del futbolista manchego en un vídeo colgado en la red social X por el propio jugador, que este martes anunciará su futuro.



En una publicación acompañada por el texto "El juego continúa" y una fecha, el 8 de octubre de 2024, día elegido por el futbolista para comunicar su futuro en un acto organizado en Barcelona, el vídeo muestra a un Iniesta visiblemente emocionado, con la voz entrecortada y dificultades para contener la lágrimas, cuando intenta responder qué ha significado el fútbol para él.



Acto seguido, se suceden imágenes de los inicios del jugador en las categorías inferiores del Albacete y del Barcelona, y otras fotografías vinculadas a sus años de plenitud: la camisetas del Barça y de la selección española, y portadas de periódicos.



Posteriormente, toman las palabra algunos de los entrenadores que han marcado la carrera del centrocampista, como Louis van Gaal, que le hizo debutar en el primer equipo del Barcelona con 18 años en 2002.



"No era un jugador con un gran físico, siempre fue delgado, pero tenía el fútbol siempre en la cabeza", señaló el neerlandés, quien también remarcó el "carácter muy modesto" del futbolista, que actualmente tiene 40 años y se encuentra sin equipo desde que en junio terminó contrato con el Emirates Club emiratí.



En cambio, Luis Enrique, que dirigió a Iniesta en el Barcelona entre 2014 y 2017, destacó la pasión del manchego por el juego: "Para mí, refleja lo que sentíamos cuando éramos niños y jugábamos en la calle hasta que nuestras madres nos llamaban cuando ya era de noche y no veías ni el balón. Eso es Andrés Iniesta, que tiene 40 años y todavía duda si seguir o no".



Por su parte, Guardiola, que entrenó al centrocampista entre 2008 y 2012 en el Barça, recordó el apoyo que le brindó en sus primeros pasos como entrenador en el primer equipo azulgrana.



"Teníamos un punto de seis, estábamos casi en zona de descenso, y Andrés me dijo: 'Vamos por el buen camino, la gente está contenta y todo saldrá bien'. Me dio un chute de energía para seguir y se lo agradeceré siempre", rememoró.



Y Vicente del Bosque, seleccionador español entre 2008 y 2016, subrayó el apoyo que suscita el jugador entre los aficionados y lo ejemplificó con una anécdota: "Recuerdo que el Barcelona ganaba en el campo del Espanyol, 1-4 o 1-5, y salió ovacionado. Me parece una imagen que retrata perfectamente lo que la gente le aprecia".



Finalmente, el padre del jugador, José Antonio Iniesta, cerró el vídeo con un último mensaje: "Creo que Andrés no se puede ir del fútbol nunca".

