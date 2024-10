La Universidad Complutense cancela el segundo máster codirigido por Begoña Gómez

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha anunciado este lunes la cancelación del segundo máster que codirigía Begoña Gómez en esa institución académica, por falta de alumnos suficientes.



"El comité de dirección de la escuela de gobierno de la UCM ha aprobado esta mañana la cancelación de ocho títulos por falta de estudiantes matriculados", entre ellos los dos de captación de fondos ('fundraising')en sus modalidades en línea y semipresencial, han asegurado fuentes universitarias.



Se trata de la decimosegunda edición del máster en Dirección de captación de fondos ('fundraising') de la Universidad Complutense en colaboración con la Asociación Española de Fundraising (AEFr), que desde hace una década codirige Begoña Gómez.



A través de su cuenta de LinkedIn, Gómez ha confirmado que este lunes ha recibido la noticia de que la universidad ha cancelado el máster "de forma sorpresiva y unilateral" y ha lamentado que esta decisión no permita continuar con "una nueva edición de este programa" que debía empezar a final de octubre.



Gómez continúa explicando que la cancelación de un máster veinte días antes de que finalice la fecha de inscripción es "completamente anómala en los procedimientos habituales y va en contra del interés fundamental de una institución educativa, que es formar alumnos en diferentes disciplinas".



Sobre las razones de la cancelación, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que la Universidad Complutense alude al bajo número de preinscritos y dice que "la realidad es que llevamos más de 50" en las modalidades presencial y 'on line' del máster.



En principio las inscripciones estaban abiertas hasta el 15 de octubre y fuentes de la Complutense aseguran que hasta el momento de la cancelación había 12 alumnos preinscritos entre las dos opciones de seguir el programa y únicamente cuatro matriculados, dos en presencial y otros dos en la modalidad telemática.



En su publicación en la red social, Begoña Gómez termina pidiendo disculpas "a los más de 50 estudiantes afectados por esta cancelación que no atiende a razones educativas ni de viabilidad económica" y asegura que el equipo que ha hecho posible "doce años de formación en UCM para el tercer sector y el 'fundraising' va a seguir trabajando por mantener este vehículo de formación en otro espacio educativo".



El máster fue presentado el pasado 1 de octubre en un evento en Caixaforum, al que asistió Begoña Gómez y en el que se reunieron expertos, líderes de opinión y representantes de ONG para analizar el papel de la Generación Z en el futuro del tercer sector y su capacidad para impulsar el cambio social.



El máster de formación permanente en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones Sin Ánimo de Lucro de la Universidad Complutense de Madrid llevaba más de una década de trayectoria y tenía como objetivo capacitar a profesionales en estrategias innovadoras de captación de fondos.

