Otros tres solicitantes de asilo marroquíes se fugan de una sala del aeropuerto de Barajas

Seis ciudadanos marroquíes solicitantes de asilo se fugaron la noche de este domingo de una de las salas de acogida del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a través de un agujero en el techo, aunque tres de ellos fueron detenidos por la Policía Nacional, según han confirmado a EFE fuentes del Ministerio del Interior y sindicales.



Se trata de la segunda fuga protagonizada por ciudadanos que esperan en una de estas salas del aeropuerto madrileño a conocer si su petición de protección internacional es o no concedida.



El pasado día 2, cuatro solicitantes de asilo subieron por el techo hasta alcanzar una azotea, donde se les perdió la pista.



El sindicato policial Jupol ha denunciado este lunes que esta segunda huida se ha producido "por el mismo agujero", una brecha en la instalación que no ha sido reparada ni por parte del Ministerio del Interior ni por Aena, propietaria de las instalaciones.



"La sala de inadmitidos de Barajas no reúne las condiciones mínimas de seguridad ni de salubridad", ha destacado el portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, que ha reclamado la implicación de todas las administraciones para solventar esta situación "inadmisible".

