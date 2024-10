Sucic, con un golazo, rescata un punto para la Real

Real Sociedad y Atlético de Madrid protagonizaron un gran encuentro de poder a poder en el Reale Arena, aunque ninguno pudo pasar más allá del empate (1-1).



Julián Álvarez abrió la lata en la primera de partido, ni siquiera con el primer minuto de juego cumplido. Antoine Griezmann distribuyó genial de espaldas y con el tacón a su compañero para que el argentino rematase fuerte al palo largo y batiese a Álex Remiro.



Pudo devolver el golpe la Real a la salida de un córner, pero un estelar Jan Oblak lo impidió con una doble parada casi milagrosa, primero a un cabezazo de Martín Zubimendi, y luego al posterior rechace que remató Nayef Aguerd.



Cabe destacar que las ocasiones brillaron por su ausencia durante gran parte de la primera parte, de hecho, no fue hasta el minuto 33 cuando un buen centro de Sergio Gómez no encontró un rematador en Mikel Oyarzabal gracias a un atento Clemant Lenglet.



Al filo del descanso, Takefusa Kubo superó a Javi Galán y no dudó en chutar de primeras, aunque de nuevo Oblak estuvo atento para repeler una nueva acometida txuri urdin.



Volvió mandón del descanso el conjunto local, con un guion de partido establecido muy claro: la posesión para la Real, mientras que los colchoneros buscaron el remate del encuentro al contraataque.



Un plan que le funcionó mejor al Atlético, al menos en el arranque, ya que la primera ocasión de peligro llegó a través de las botas de Griezmann, quien centró un balón que Nahuel Molina remató muy forzado por encima del larguero.



Poco fútbol también en la segunda parte, algo que claramente benefició al Atlético, que veía cómo poco a poco rascaba minutos al reloj.



Aunque fue precisamente ese fútbol rácano de los del 'Cholo' Simeone lo que permitió que la Real siguiese viva en los minutos finales del encuentro, algo que aprovechó Luka Sucic para poner la igualada en el luminoso con un zapatazo desde su casa ante el que poco pudo hacer Oblak, tras fallo de Rodrigo de Paul en la salida de balón.



La tuvo Kubo ya en tiempo de descuento, tras un contraataque formidable que, tras regate, lanzó por encima del larguero desde el borde del área.



El Atlético sucumbió al dominio txuri urdin en los minutos finales, aunque los impulsos por intentar marcar el gol de la victoria se diluyeron con el paso de los minutos y el encuentro se acabó con un empate que no convence a ninguno de los dos equipos.



La Real Sociedad se va al parón como 15º clasificado de la Liga con nueve puntos, mientras que los colchoneros se descuelgan de la pelea por el liderato (3º con 17 puntos).



- Ficha técnica:



1 - Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Javi López (Brais Méndez, m.46); Zubimendi, Sergio Gómez, Sucic; Kubo, Oyarzabal y Becker (Barrenetxea, m.61).



1 - Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Lenglet, Giménez, Witsel, Javi Galán (Reinildo, m.83); Barrios, Koke, Gallagher; Griezmann (Riquelme, m.83) y Julián Álvarez (Sorloth, m.73).



Goles: 0-1, m.1: Julián Álvarez; 1-1, m.84: Sucic.



Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos (Comité Castellano-Manchego). Amonestó a por la Real Sociedad; y a Lenglet (55) y Javi Galán (80) y a Diego Simeone (89) por el Atlético de Madrid.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports disputada en el Reale Arena ante 31.983 espectadores.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es