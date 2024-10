Lewandowski reina en Vitoria

El delantero del Barcelona Robert Lewandoswki reinó este domingo en Vitoria con tres goles en el primer tiempo que confirmaron el liderato del conjunto azulgrana, que se impuso al Deportivo Alavés por 0-3.



El camino se le allanó muy rápido a los visitantes, que se adelantaron a los 7 minutos y en el 32 ya habían logrado los tres tantos.



El plantel barcelonista hizo desaparecer los fantasmas de la derrota en El Sadar ante Osasuna con un partido muy serio, muy similar al resto de duelos que había disputado antes de llegar a Pamplona.



El Alavés no se rindió, le fueron anulados dos goles por fuera de juego y un poste evitó otro, pero el mejor fue Antonio Sivera, que evitó una diferencia mayor en la tercera derrota consecutiva de los albiazules.



El choque tuvo movimiento desde los primeros compases. Un asistente anuló un gol del Barça a los 4 minutos por fuera de juego y seguidamente Hansi Flick tuvo que sustituir a Ferrán Torres por Eric García, tras la lesión muscular del atacante.



Solo tres minutos después se adelantó el Barcelona con un remate de cabeza de Robert Lewandowski tras un gran lanzamiento de falta de Raphinha.



El tanto llegó sin tiempo para que ninguno de los dos equipos se pudiera asentar sobre el terreno de juego. El Alavés tuvo que contener el juego directo de un Barcelona que insistía en la banda de Lamine Yamal y buscando la espalda de la defensa local.



Algunas dudas de Iñaki Peña en las incursiones de los babazorros animaron a los de Luis García Plaza, que, sin embargo, no llegaban a tirar a puerta.



En una de esas llegadas, el Barcelona recuperó el balón y los albiazules no lograron detener el contragolpe comandado por Raphinha, que cedió el esférico para que Lewandowski lo empujará hasta el fondo de la red.



Los locales no cambiaron su táctica y mantuvieron la defensa adelantada, lo que provocaba que los azulgranas no dejaran de tirar desmarques de ruptura.



El equipo catalán pudio ampliar la renta antes de la primera media hora, pero apareció Antonio Sivera para desbaratar una doble ocasión de un Barcelona con una pegada brutal.



Sin embargo, el delantero polaco era un pesadilla para la zaga local. Recibió dentro del área y a los 32 minutos sentenció el partido con su tercer gol.



El Alavés lo intentó. Lanzó hasta cinco saques de esquina en la primera mitad y en el minuto 45 logró batir a Iñaki Peña, pero el gol fue anulado a instancias del VAR por un fuera juego anterior, en el inicio de la jugada.



Stoichkov también pudo marcar antes del descanso, pero su regate al portero del Barça se le fue muy largo.



Fue una primera mitad con mucha dinamita, incluso Pedri pudo anotar el cuarto, solo en el segundo palo en un saque de esquina.



Tras el paso por vestuarios, Luis García Plaza reconvirtió su defensa y en el primer saque de esquina que tuvo, Toni Martínez estrelló el balón en un poste de Iñaki Peña.



El Alavés lo intentó y el Barça insistió en bajar las revoluciones al partido con más control y menos juego directo, pero las ocasiones llegaron.



Antonio Sivera volvió a aparecer para evitar el cuarto de Lewandowski y Ansu Fati remató a un poste en otro chispazo del Barcelona, que tuvo una fase de mucho control y se llevó el partido con autoridad.



- Ficha técnica:



0 - Alavés: Sivera; Tenaglia (Diarra, min.46), Mouriño, Abqar (Pica, min.67), Manu Sánchez; Guevara, Blanco (Jordán, min.78); Carlos Vicente, Stoichkov (Conechny, min.57), Abde; y Toni Martínez (Kike, min.57).



3 - FC Barcelona: Iñaki Peña; Fort (Koundé, min.67), Cubarsí, Martínez, Balde; Casadó, Pedri, Raphina; Ferran Torres (Eric García, min.6), Yamal (Fati, min.67) y Lewandowski.



Goles: 0-1, min.7: Lewandowski. 0-2, min.22: Lewandowski. 0-3, min.32: Lewandowski.



Árbitro: Ortiz Arias (Colegio Madrileño). Amonestó a los jugadores locales Tengalia (min.31) y Mouriño (min.54), y al visitante Iñigo Martínez (min.54).



Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Mendizorroza de Vitoria ante 19.468 espectadores (lleno).

