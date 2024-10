El curso ha comenzado con más de 3.000 vacantes sin cubrir en Andalucía, según el PSOE

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva y portavoz en la Comisión de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en la Cámara autonómica, Susana Rivas, ha denunciado que el curso escolar haya comenzado con más de 3.000 vacantes sin cubrir en los centros educativos de Andalucía.



Además, ha remarcado la falta de profesorado, la situación esperpéntica en la que se encuentran muchos colegios e institutos con ratios desbordadas y con infraestructuras sin arreglar, en algunos casos totalmente destrozadas, ha informado el PSOE en un comunicado.



“En absoluto, es un problema de financiación, porque la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional recibe del Gobierno de Pedro Sánchez 491 millones de euros más que cuando gobernaba Rajoy", según Susana Rivas.



Por tanto, no es por la financiación, como pretende el PP vender continuamente, "es un problema de gestión y de falta de compromiso con la educación pública”.



Y es por eso que ha reprochado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sus guiños a las grandes fortunas, “que nos han costado a todos los andaluces 200 millones de euros menos para la educación pública”.



“Eso es así, más de mil millones de euros en regalos fiscales para el 2 % más privilegiado; para, después, anunciar sin pudor que Andalucía está al tope de financiación en educación. Financiación para las élites sí, pero para la educación pública, no. Esa es la realidad”, ha dicho.



“Y esta injusticia y agravio a un derecho, como es el acceso a una educación pública y de calidad, es lo que está provocando, y con razón, el enfado y las protestas de cientos y cientos de personas, docentes, padres y madres; y de la comunidad educativa en general. No es para menos”, ha añadido.



Susana Rivas ha recordado la retahíla de incidencias en el inicio del curso escolar, con casos muy alarmantes en todas las provincias andaluzas, “que no se han solventado aún".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es