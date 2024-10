Málaga y Dépor firman tablas en un partido marcado por los incidentes previos

Deportivo y Málaga firmaron un empate sin goles en Riazor, escenario de un duelo vibrante, con numerosas ocasiones para ambos equipos y en el que los porteros, el brasileño Helton Leites y Alfonso Herrero, se convirtieron en los grandes protagonistas.



A veces el cero a cero esconde un magnífico partido. Fue lo que sucedió este domingo en Riazor, donde ambos equipos disfrutaron de un buen puñado de ocasiones para marcar aunque ninguno lo consiguió.



El duelo fue de ida y vuelta desde el inicio. Ninguno renunció al ataque. Yeremay y Mella exhibieron su gran momento de forma ante el Málaga, valiente en su visita al estadio coruñés, con Antoñito Cordero y Aarón Ochoa buscando castigar a la defensa local.



Ambos generaron la primera ocasión del partido. Ochoa conectó con Antoñito y su remate cruzado se estrelló en un poste con el brasileño Helton ya batido. El Dépor, no obstante, tuvo más presencia en campo rival en el primer tiempo.



Lucas Pérez, con un disparo desde la frontal, fue el primero en avisar. Poco después, Alfonso Herrero sostuvo al Málaga con una doble parada, primero a un zurdazo de Mella y después, con un pie, al posterior remate del capitán deportivista.



El equipo de Imanol Idiakez encontraba espacios para correr y ahí es letal. Le faltó acierto. En el ecuador del primer acto, Barbero no acertó a rematar el centro de Mella, tan veloz como desequilibrante al borde del área rival.



El ritmo era altísimo, con ambos volcados en ataque. Sergio Pellicer movió ficha en el descanso. Entraron Izan Merino y Dioni. El guion se mantuvo. El colegiado señaló penalti por un derribo sobre Lucas Pérez, pero tras revisar la jugada lo anuló pese al enfado del deportivismo.



Esa jugada fue un reflejo de lo que sucedió en el partido. Primero, el central Barcia evitó el gol de Larrubia tirándose al suelo. El balón acabó en córner. Tras el saque de esquina, el portero Helton pegó un pelotazo para la carrera de Lucas Pérez, que se dejó caer al sentir por detrás al defensa. No hubo contacto, pese a la decisión inicial del árbitro.



Siguió el Dépor buscando la victoria. Soriano y David Mella agigantaron a Alberto Herrero, un muro infranqueable. También Lucas Pérez rozó el triunfo con un remate que se marchó rozando un poste. Antes, Helton había sacado una espectacular mano para evitar el gol de Izan Merino. Nadie marcó, colosal empate sin goles en Riazor.

Recordemos que el encuentro vino marcado por la violencia ejercida por aficionados malagusitas del Frente Bokerón que destrozaron el mobiliario de un bar, y la detención de dos seguidores del Dépor detenidos tras un incidente con la Policía Nacional.



- Ficha técnica:



0 - RC Deportivo: Helton; Ximo Navarro, Pablo Vázquez, Barcia, Obrador; Villares (Mario Soriano, min.68), Mfulu (José Ángel, min81); Yeremay (Bouldini, min.92), Lucas Pérez, Mella (Gauto, min.92); Barbero (Cristian Herrera, min.68).



0 - Málaga: Alfonso Herrero; Gabilondo, Nelson Monte, Álex Pastor, Víctor García; Larrubia (Sangalli, min.88), Molina (Izan Merino, min.46), Luismi, Antoñito Cordero (Kevin Medina, min.78); Aaron Ochoa (Yanis Rahmani, min.65) y Baturina (Dioni, min.46).



Árbitro: Muñiz Muñoz (comité aragonés). Amonestó a Aarón Ochoa (min.54) por parte del Málaga.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la octava jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio municipal de Riazor ante 21.458 espectadores.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es