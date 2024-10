El piloto español Manuel González logra su primera victoria como gran estratega

El español Manuel González (Kalex) logró su primera victoria en el campeonato del mundo de motociclismo al vencer el Gran Premio de Japón de Moto2 en el circuito de Motegi demostrando ser un gran estratega al optar por montar neumáticos de seco cuando la lluvia interrumpió una vez la carrera.



Una tímida lluvia se convirtió en la gran protagonista de la carrera de Moto2, pues obligó a detener la misma y las distintas estrategias de equipos y pilotos acabaron marcando el ulterior desarrollo de la prueba.



El británico Jake Dixon (Kalex), autor de la 'pole position' no falló en la salida, en la que su compañero de equipo, el español Izan Guevara también se coló entre los mejores, aunque se tocó con el neerlandés Zonta Van den Goorbergh (Kalex) y a punto estuvieron de irse al suelo, aunque controlaron la situación, como también el español Arón Canet (Kalex) poco después.



Pero antes de que se completase el primer giro comenzó a llover sobre el circuito de Motegi y Dirección de Carrera se vio obligada a detener la carrera pues todos los pilotos llevaban neumáticos de seco y el riesgo de accidentes era muy alto.



En la segunda salida, comenzó el desconcierto, pues hubo pilotos que volvieron a salir con neumáticos de seco, como el líder del campeonato, el japonés Ai Ogura (Boscoscuro) y otros optaron por los neumáticos de agua, que al menos en las vueltas iniciales les iba a dar una cierta ventaja en el caso de que continuase lloviendo.



Esa fue la incertidumbre de la segunda salida, pues muchos pilotos optaron por cambiar a neumáticos de agua, como en el caso de los españoles Arón Canet, Alonso López, Sergio García Dols y la gran mayoría de pilotos, con lo que la apuesta del líder de Moto2 de salir con neumáticos lisos se presumía un tanto arriesgada.



Albert Arenas (Kalex) fue otro de los pilotos que optó por neumáticos seco, pero en la vuelta de formación decidió entrar en su taller para cambiar a neumáticos de agua, lo que le obligaba a tomar la salida de la carrera desde la calle de talleres.



Sólo Ai Ogura y Zonta Van den Goorbergh optaron por neumáticos lisos entre los pilotos de cabeza de la categoría pero en la salida volvió a ser Jake Dixon el líder, seguido por Arón Canet e Izan Guevara, con el japonés en la decimocuarta plaza y el neerlandés vigésimo segundo.



Las vueltas iniciales iban a ser decisivas, por lo que era imprescindible no cometer errores para saber si la lluvia hacia acto de presencia o la pista se secaba y el ritmo de carrera lo imponía Ai Ogura.



Dixon intentó marcar un fuerte ritmo para romper una carrera que apenas iba a durar doce vueltas, perseguido por Alonso López, Celestino Vietti, Izan Guevara y Diogo Moreira, mientras que por detrás Ai Ogura iba superando a pilotos rodando a un ritmo mucho más alto que el de sus rivales merced al uso de los neumáticos de seco y sin que la lluvia mojase el asfalto, lo que parecía ser un acierto del japonés.



En la tercera vuelta Ai Ogura ya estaba tras el rebufo de la moto de Jake Dixon, al que superó al principio de la cuarta vuelta para marcharse en solitario con un ritmo mucho más alto que el resto de sus rivales.



Como Ai Ogura, el español Manuel González (Kalex) fue otro de los pilotos que optó por neumáticos de seco y enseguida comenzó a superar rivales hasta ponerse segundo en la quinta vuelta para intentar marcharse en busca del japonés, que por entonces ya contaba con una ventaja de cuatro segundos sobre sus inmediatos perseguidores.



Como Ogura y González, el también español Jeremy Alcoba (Kalex), que también optó por neumáticos de seco, comenzó a remontar posiciones y se vio rápidamente en la tercera posición, seguido por el checo Filip Salac y el neerlandés Zonta Van den Goorbergh, ambos con la misma elección de neumáticos que los pilotos de cabeza de carrera, como también Xavier Artigas (Forward), quien desde muy atrás ya era octavo en la séptima vuelta y sexto un giro más tarde.



Poco a poco 'Manugas' González se fue acercando al japonés Ogura, mientras por detrás de ellos se formó un trío con Salac, Alcoba y Van den Goorbergh.



A cuatro vueltas del final 'Manugas' González superó a Ai Ogura y aunque el japonés intentó mantenerse tras el español, el ritmo de éste resultó demasiado alto para el líder del campeonato, que debió hacer sus propias cuentas y dio por buena la segunda posición.



Con ellos en el podio acabó el checo Filip Salac, quien tuvo que defender la tercera posición de los ataques del español Jeremy Alcoba, al final cuarto, por delante de Zonta Van den Goorbergh y de Artigas.



Fallaron en su elección los españoles Alonso López, Sergio García Dols (Boscoscuro) y Arón Canet (Kalex), que optaron por montar neumáticos de lluvia y acabaron en la novena, decimocuarta y decimosexta posición, respectivamente, con lo que prácticamente dicen adiós a sus opciones del pelear por el título mundial.



El mismo error cometió el estadounidense Joe Roberts, que optó por neumáticos de lluvia y en mitad de la carrera entró a cambiar a los de seco, pero su tardía rectificación no sirvió de nada pues acabó vigésimo séptimo y todos ellos prácticamente se quedan sin opciones en un mundial que podría sentencia el japonés Ai Ogura en Australia.

