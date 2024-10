Un Almería en inferioridad se hace merecedor del triunfo

El Almería logró su primera victoria (2-0) en casa y cerró cuatro semanas de dudas en un partido en el que fue mejor que el Burgos, incluso en inferioridad numérica, porque tuvo que jugar desde el minuto 35 con uno menos por la expulsión de Sergio Arribas.





El colombiano Luis Suárez, en el 28, adelantó a un Almería que supo aguantar gracias en gran medida al trabajo de Lopy y Baba. En la segunda parte le pesó el esfuerzo, pero Alejandro Pozo marcó el gol que le dio tranquilidad.



Salió el Almería intenso en busca de ponerse por delante en el marcador y en menos de dos minutos creó dos acciones de peligro, con remates de Arribas y Radovanovic que se fueron fuera por poco. El Burgos sólo apareció tras pérdidas de balón, como en un disparo lejano de David González ante una mala salida del meta Luis Maximiano.



El Almería empezó a perder posesión porque el Burgos cambió de dinámica, pero sin acercarse con peligro al área de Luis Maximiano por el buen trabajo defensivo rojiblanco.



Una buena acción de Sergio Arribas desembocó en el gol de Luis Suárez, pese a que se adelantó el balón en exceso, pero le dio tiempo para driblar a Cantero y poner el 1-0.



Lo intentó el Burgos en una acción suelta y Suárez, en el minuto 33, pudo hacer el segundo porque el Almería estaba más metido en el partido. Sin embargo, se salió por la expulsión de Sergio Arribas, que estaba siendo el motor del equipo por su capacidad para filtrar balón.



En la segunda parte, el entrenador del Burgos, Jon Pérez Bolo, modificó su equipo resfrescando y el del Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', reforzó la banda derecha con doble lateral, quitando a un Nico Melamed con amarilla y con el Burgos exigiendo.



El Burgos no tuvo más remedio que empujar, aunque no hizo daño, y el Almería, en inferioridad numérica, tuvo que defenderse y salir a la contra, como en una acción de Pozo, que certificó la victoria en el minuto 89.



- Ficha técnica:



2 - Almería: Maximiano; Pozo, ‘Chumi’, Radovanovic, Bruno Langa (Centelles, m.83); Baba (Édgar, m.83), Lopy; Baptistao (Rachad, m.72), Sergio Arribas, Nico Melamed (Arnau Puigmal, m.60), y Luis Suárez.



0 - Burgos: Cantero; Arroyo, Aitor Córdoba (Dani Ojeda, m.83), Lisandro López, Florian Miguel (Ian, m.59); Sancris, Atienza (David Morante, m.59), Appin, Borja Sánchez (Iñigo Córdoba, m.69); David y Edu Espiau (Fer Niño, m.59).



Goles: 1-0, M.28: Luis Suárez. 2-0, M.89: Pozo.



Árbitro: Fuentes Molina (Comité Valenciano). Expulsó por una dura entrada al local Sergio Arribas (m.35). Además, amonestó a Arribas (m. 30) y al también local Melamed (m. 51).



Incidencias: Partido de la octava jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el UD Almería Stadium ante 10.931 espectadores.

