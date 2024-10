Un gol muy polémico da la victoria al Granada en Anduva

El Granada ganó este sábado al Mirandés en Anduva (0-1) en un encuentro marcado por la polémica del gol de la victoria del equipo andaluz.



Tras un inicio muy igualado, el Granada tomó el control del encuentro con una primera llegada de Tsitaishivili que no conectó con Jozwiak gracias a que el Mirandés se plantó muy bien en defensa.



El partido cambió cuando, a los quince minutos, Joel Roca buscó un centro que tocó en una mano de Ricard y todos los jugadores jabatos fueron a protestar al colegiado. Mientras, el Granada montó una contra y logró el 0-1 en una combinación entre Jozwiak y Weissman que éste convirtió en gol. Lo revisó el VAR y subió al marcador.



Ricard rozó el segundo con un disparo desde fuera del área tras la salida de un córner que se marchó fuera por muy poco.



El Mirandés despertó con una gran jugada de Reina buscando el empate y haciendo sufrir a un Granada que no podía frenar a los jugadores locales más que con faltas.



Tras el descanso, Uzuni pudo marcar el 0-2, pero el delantero falló en el mano a mano frente a Raúl Fernández.



La entrada de Izeta dio más posibilidades en ataque a los locales, que presionaban la salida del balón con el objetivo de desgastar a los de Fran Escribá y buscar el gol del empate.



Los jabatos no querían perder puntos en Anduva y apretaron. Panichelli perdonó con un remate de volea y después Mariño salvó a su equipo en otro disparo de delantero local.



El Granada se vio en apuros, el Mirandés se volcó completamente y el juego del conjunto nazarí se basó en defenderse de los envites locales.



En los seis minutos de tiempo añadido los de Lisci siguieron en su empeño, pero no consiguieron su objetivo



- Ficha técnica:



0 - Mirandés: Raúl Fernández; Hugo Rincón, Juan Gutiérrez, Tachi (Dadie min 80), Pablo Tomeo, Julio Alonso (Víctor Parada min 69); Lachuer (Ander Martín min 69), Gorrotxategui, Reina; Joel Roca (Izeta min 45) y Panichelli



1 - Granada CF: Mariño; Ricard, Ignasi Miquel, Loic Williams, Brau; Jozwiak (Boyé min 65), Hongla (Sergio Ruiz min 77), Villar, Tsitaishvili (Pablo Sanz min 77); Uzuni (Corbeanu min 86) y Weissman (Trigueros min 65).



Gol: 0-1, M.16: Weissman.



Árbitro: Muresan Muresan (comité valenciano). Amonestó por los locales a Panichelli (min 94) y los visitantes Loic Williams (min 38), Miquel (min 43), Ricard (min 44), Weissman (min 61) y Corbeanu (min 92). Amonestó al entrenador del Mirandés, Alessio Lisci, por protestar (min 55).



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 8 de la Liga Hypermotion disputado en el Estadio Municipal de Anduva ante 3.016 espectadores.

