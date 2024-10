El Albacete quiere lavar su mala imagen, el Córdoba sus primeros puntos de visitante

El Albacete quiere lavar su mala imagen de la semana anterior, tras la goleada encajada ante el Deportivo, venciendo este domingo a un Córdoba al que recibe en el estadio Carlos Belmonte, a partir de las 21:00 horas.



La escuadra castellanomanchega es decimocuarta, con nueve puntos; y la andaluza, decimosexta, con un punto menos; pero en la capital albaceteña han surgido muchas críticas hacia el equipo blanco por las sensaciones que dejó al encajar cinco goles la semana pasada.



Tanto el entrenador, Alberto González, como distintos jugadores han admitido que la imagen no fue la que quieren, pero han añadido que "simplemente fue un mal partido" y que esperan revertirlo "con trabajo".



El técnico, que no suele encajar bien la crítica de los medios de comunicación, se ha reafirmado esta semana en las mismas conclusiones a las que se llegó tras el partido frente al Deportivo y ha señalado que la "relajación" en los dos primeros goles y "algún desajuste" pusieron de cara el choque "para un equipo que sabe aprovechar muy bien los espacios".



Podría haber cambios en la parcela defensiva y en la portería, dos demarcaciones muy señaladas después del último resultado, aunque el preparador malagueño no lo tendrá fácil por las bajas y dudas con las que cuenta.



La más preocupante es la de Jon García, su jugador en mejor forma, que tiene problemas en el aductor que podrían hacer que se pierda el partido, al igual que los centrocampistas Javi Villar y Pacheco, ausentes por lesión.



La buena noticia para el cuadro albacetense es el regreso a la convocatoria del veterano lateral Jaume Costa, después de perderse las dos últimas jornadas por molestias musculares, quien tendría opciones de salir de inicio frente al Córdoba.



En el caso del Córdoba, busca sumar sus primeros puntos como visitante. Los blanquiverdes aún no conocen la sensación de ganar puntos en su faceta de visitantes, tras haber caído derrotados de manera clara en sus visitas a Anduva (1-0), Martínez Valero (3-1) y El Alcoraz (4-1), donde demostraron una gran fragilidad defensiva que preocupa al técnico Iván Ania, hasta el punto de plantarse cambios en su sistema de juego.



La contraparte de la formación andaluza es su fortaleza como local, donde aún no conocen la derrota tras empatar ante Burgos (2-2) y Málaga (0-0) y vencer con triunfos importantes a Deportivo de La Coruña (2-0) y Racing de Ferrol (3-1), con lo que demostró así una mejoría en su nivel competitivo en las últimas fechas.



Iván Ania recupera a Martínez tras cumplir una sanción, pero seguirá sin poder contar con Kuki Zalazar por lesión, además de tener las dudas hasta ultima hora de Calderón, Carlos Isaac, Mati Barboza y Adilson.



- Alineaciones probables:



Albacete: Lizoain; Javi Rueda, Ros, Diego González, Jaume Costa; Agus, Riki, Ale Meléndez, Morci; Lazo e Higinio.



Córdoba: Carlos Marín; Albarrán, Lapeña, Marvel, Calderón; Isma Ruiz, Alex Sala, Theo Zidane; Carracedo, Jacobo; y Antonio Casas.



Estadio: Carlos Belmonte



Hora: 21.00



Árbitro: Miguel González Díaz (comité asturiano).

