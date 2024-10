Bagnaia vence otra 'sprint', Dixon y Ortolá se hacen con las 'pole position'

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) venció la carrera 'sprint' del Gran Premio de Japón de MotoGP en el circuito de Motegi, la tercera consecutiva, con el británico Jake Dixon (Kalex) y el español Iván Ortolá (KTM) en las 'pole position' de sus respectivas categorías.



Bagnaia se vio beneficiado por la caída del español Pedro Acosta (Gas Gas RC 16), autor de la 'pole position' y que lideró la carrera hasta cuatro giros del final, cuando cometió un error que le hizo rodar por los suelos.



Acosta fue el líder inicial en las nueve primeras vueltas, hasta que a cuatro del final se fue por los suelos, dejando en bandeja la victoria a Bagnaia, que iba tras él y por delante de su compañero de equipo y compatriota, Enea Bastianini, además de Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), quien no pudo lograr la 'pole position' al ver anulada su mejor vuelta rápida y récord por exceder los límites del circuito, para acabar noveno los entrenamientos.



El 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón se dejó sorprender en el momento de la salida por Bagnaia y Bastianini, mientras que tanto Márquez, que salía noveno, como Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), undécimo, recuperaron muchas posiciones al apagarse el semáforo y en la primera vuelta, lo que al final le permitió al líder del mundial acabar cuarto y ceder apenas seis puntos frente a Bagnaia en la provisional del mundial.



Acosta supo recuperar el terreno cedido en la salida para dominar la carrera por delante de las dos Ducati oficiales de 'Pecco' Bagnaia y Enea Bastianini, con Marc Márquez en la cuarta posición tras remontar no pocos puestos, como también Jorge Martín, quinto.



El madrileño, que salió desde la undécima posición, recuperó cuatro posiciones en la primera vuelta y con el paso de los giros logró ascender hasta la quinta posición, por detrás de todos los favoritos, minimizando en gran medida su error de la clasificación, en la que acabó por los suelos.



El 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón supo consolidar la primera posición, aunque sin llegar a tener una ventaja tranquilizadora sobre sus rivales, pero un error en la novena vuelta, a cuatro del final, hizo que acabase por los suelos, entregando la victoria a Bagnaia.



A dos vueltas del final Marc Márquez intentó hasta en dos ocasiones superar a Enea Bastianini, pero éste se las devolvió casi de inmediato para recuperar la segunda posición, con Bagnaia ya consolidado en la primera posición camino de su tercera victoria consecutiva en una sprint.



El británico Jake Dixon (Kalex) supo aprovecharse de las circunstancias en las que se disputó la segunda clasificación de Moto2 para lograr su segunda 'pole position' de la temporada y la quinta de su carrera deportiva.



La lluvia, que no había caído hasta ese momento, comenzó a hacerlo cuando iban a saltar a pista los pilotos de Moto2 para la clasificación definitiva, y ahí el más 'avispado' fue Dixon, que marcó muy rápido una vuelta rápida (1:52.693) que le bastó para hacerse con la 'pole position', por delante del neerlandés Zonta Van den Goorbergh (Kalex) y el español Arón Canet (Kalex).



El español Iván Ortolá (KTM) protagonizó un nuevo récord absoluto en la clasificación oficial de Moto3, para sumar su quinta 'pole position', por delante del neerlandés Collin Veijer (Husqvarna) y el colombiano David Alonso (CFMoto).



Ortolá paró el crono en 1:54.761, el único piloto en ese segundo, con lo que establecía un nuevo récord absoluto de Moto3 tras superar la propia marca que él mismo estableció en las tandas oficiales al rodar en 1:55.550 y sumar su segunda 'pole position' consecutiva tras la de Indonesia.

