Un líder de Hamás entre los cuatro muertos en un ataque de Israel en el norte del Líbano

Cuatro muertos, entre ellos un líder del brazo armado de Hamás, dejó en la madrugada de este sábado un ataque israelí cerca de un campamento de refugiados palestinos en el norte del Líbano.



El diario The Times of Israel, citando medios vinculados a Hamás, identificó como Saeed Atallah, líder del brazo armado de Hamas, las brigadas al-Qassam, como la persona que murió junto con tres miembros de su familia en un ataque contra un edificio cerca del campo de refugiados Al Beddawi.



El ataque ocurrió poco después de que el Ejército israelí emitiese una alerta para que los residentes en otro sector del Líbano, los suburbios del sur de Beirut, conocidos como el Dahye, evacuaran el lugar en previsión de nuevos ataques contra objetivos del grupo chií Hizbulá.



Por su parte, el canal de televisión libanés Al Manar reportó en las primeras horas de este sábado ataques armados de Israel en las localidades de Bardala, al noroeste de Ramala, y de Burga, cerca de Nablus.



Hizbulá informó que desde la noche del viernes empezó a protagonizar enfrentamientos armados con tropas israelíes en la zona fronteriza con el Líbano, principalmente en la aldea de Odaisseh, según The Times of Israel, aunque de momento se desconoce el resultado de los mismos.



También se informó de un ataque de Hizbulá al Ejército israelí en el área de Yaroun, en el sur del Líbano, con una salva de cohetes.



Los enfrentamientos ocurrieron después de que el Ejército israelí informara la noche del viernes de un golpe a "terroristas" en un centro de control y comando de Hamás situado en la escuela 'Ahmad Kurd', en el centro de la Franja de Gaza.



En un comunicado, explicó que llevó a cabo esta operación con la ayuda de la inteligencia militar y que este centro de control y comando estaba dentro de un recinto que "anteriormente servía como la escuela Ahmad al Kurd", ubicada en Deir al Balah, en Gaza.



El Ministerio de Sanidad palestino, controlado por Hamás, dijo este viernes que al menos 41.802 palestinos han muerto en Gaza desde que comenzó la guerra el pasado 7 de octubre.



Estos datos no reflejan los cadáveres que continúan entre los escombros a lo largo de la Franja, que se estiman en unos 10.000.

