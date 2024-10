La nueva simplificación de los controles sanitarios se pone a prueba en Algeciras

El Puesto de Control Fronterizo (PCF, antes llamado Puesto de Inspección Fronterizo, PIF) del Puerto de Algeciras (Cádiz) es, desde el pasado martes 1 de octubre, escenario de una experiencia piloto destinada a mejorar la eficiencia de los controles en frontera.

Durante los días previos al de la entrada en vigor de este proyecto, representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) han ofrecido formación a los inspectores del PCF del Puerto de Algeciras, así como a operadores, sobre el nuevo sistema de control oficial.

La gran novedad de esta iniciativa es que permite simplificar y acelerar el actual modelo de controles sanitarios en las fronteras. Para implementarla se ha producido la firma de un acuerdo por parte de los ministerios de Política Territorial y Memoria Democrática, Sanidad, y Agricultura, Pesca y Alimentación.

El nuevo sistema integra los dos servicios veterinarios de inspección que anteriormente realizaban Agricultura y Sanidad en un único servicio de inspección veterinaria. Los desarrollos informáticos necesarios para implementar este cambio finalizaron para poder poner en marcha el nuevo modelo, que se introducirá después del proyecto piloto que se desarrolla en Algeciras.

Así, se unificarán procesos duplicados hasta ahora, lo que agilizará la labor inspectora sin comprometer las garantías sanitarias y respetando las condiciones laborales de los trabajadores de los Puestos de Control Fronterizo.

Como ejemplo de esta unificación, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática menciona en un comunicado el control de vegetales importados de terceros países para consumo humano. Hasta ahora, el importador debía someterse a dos controles sanitarios y usar seis aplicaciones informáticas diferentes. Con la nueva medida, toda la información se integrará en una única aplicación, lo que reducirá significativamente los tiempos tanto para los operadores como para los inspectores.

Esto es especialmente relevante para productos frescos y perecederos, siempre garantizando la salud pública, según subrayó el Ministerio, una mercancía que genera un gran volumen de tránsito en el puerto algecireño.

El objetivo principal es “desburocratizar los Puestos de Control Fronterizo, garantizando y mejorando la competitividad y el empleo”, afirmó el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España.

Con este acuerdo se actualiza un sistema que está vigente desde hace más de tres décadas, alineándolo con los estándares europeos, según informó el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en un comunicado.

Datos técnicos

El apartado de Aduanas de la web de la Agencia Tributaria publicó la entrada en vigor de la Orden PJC/756/2024, por la se ha dado de alta una nueva medida TARIC (reglamento de la Unión Europea donde figuran el arancel aduanero común y que satisface exigencias de las estadísticas del comercio exterior y de las políticas comerciales, agrícolas o de otra índole de la UE relativas a la importación o exportación de mercancías.

Esa entrada en vigor se produce en Algeciras como proyecto piloto al que se irán incorporando otros recintos aduaneros sucesivamente.

El mismo, a nivel técnico, explica que “afectará, de momento, a los capítulos 07 y 08, en despacho a libre práctica a través de Ventanilla Única Aduanera y a la introducción mediante filtros”.

Además, se crea un nuevo documento para la casilla 44, que se utilizará “para certificar el rechazo que hará el MAPA no por razones fitosanitarias sino por motivos de higiene (salud pública). En estos casos no pueden emitir un CHED-PP ‘No apto’ y tampoco un ‘No procede’ porque, aunque no procede control fitosanitario, debe suspenderse el levante porque la mercancía no es apta para consumo humano”.

