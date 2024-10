Casi veinte ataques de EEUU y Reino Unido contra los hutíes, incluido en la capital Saná

Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen, apoyados por Irán, afirmaron que 19 ataques aéreos británicos y estadounidenses tuvieron como objetivo este viernes sus posiciones en cuatro provincias del oeste del país, incluida la capital Saná, informaron medios de los insurgentes.



Hasta cuatro ataques aéreos tuvieron como objetivo un cuartel de mantenimiento militar en el barrio de Al Nahda, al norte de la capital, Saná, donde se veía columnas de humo desde la ciudad, según constató EFE.



La cadena de televisión Al Masirah, dirigida por los hutíes, informó de ataques aéreos en otras tres provincias.



En la ciudad portuaria de Al Hodeida, a orillas del mar Rojo, hubo al menos once ataques aéreos que alcanzaron posiciones en el aeropuerto y otras zonas, según la televisión, mientras que otros tres bombardeos tuvieron como blanco posiciones de los insurgentes en el distrito de Mukairas, en la provincia central de Al Bayda.



Otro ataque aéreo tuvo como objetivo una posición en la ciudad de Dhamar, a unos 100 kilómetros al sur de Saná, según Al Masirah, que atribuyó estas acciones a la "agresión estadounidense-británica", que encabeza una coalición contra los hutíes.



Hasta el momento se desconoce si dichas acciones han provocado víctimas.



Estados Unidos y el Reino Unido no se ha pronunciado hasta ahora sobre esta información.



Los hutíes, que controlan gran parte del noroeste de Yemen, llevan desde noviembre lanzando ataques con misiles y aviones no tripulados contra las rutas marítimas frente a Yemen en apoyo a los palestinos.



Estados Unidos y el Reino Unido han estado atacando lo que dicen que son puntos de lanzamiento de misiles y aviones no tripulados en un intento de obstaculizar los ataques de los insurgentes.

