La flota pesquera lamenta la sentencia que anula el acuerdo con Marruecos

Los representantes de los armadores y de las cofradías de pescadores españoles han lamentado este viernes, en declaraciones a Efeagro, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) que anula el acuerdo de pesca con Marruecos, que han calificado como "un palo" y "un desastre".



El secretario general de la patronal de armadores Cepesca, Javier Garat, ha manifestado que la sentencia tiene "unas consecuencias relevantes" para el sector y es "un nuevo palo", porque aunque el protocolo está suspendido desde 2023 se trata de un convenio importante para barcos de zonas como Andalucía, Galicia y Canarias.



El último protocolo pesquero venció en julio de 2023 e incluía la posibilidad de obtener licencias a 138 barcos de la UE, 92 españoles, la gran mayoría de Andalucía (47), Canarias (38) y Galicia (7), si bien en su último período (desde 2019), marcado por la covid, solo se estaban utilizando una veintena de permisos, ha recordado Garat.



Tanto Garat como el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Andalucía (Facope), Manuel Fernández Belmonte, han subrayado que la sentencia llega en un momento problemático para la flota del Golfo de Cádiz, que tenía la posibilidad de ir a Marruecos para complementar su actividad y capturar boquerón o sardina.



Los pescadores de esa zona, han añadido, se ven presionados actualmente por la normativa comunitaria, porque la Comisión Europea está proponiendo un recorte del boquerón, del 54 % y por el reparto de las capturas de sardinas, que Belmonte ha criticado, porque a su juicio los intercambios con Portugal han perjudicado a los andaluces.



Garat ha señalado que si se formaliza el recorte de boquerón muchos barcos irán al amarre, en comarcas necesitadas de empleo como los pueblos de Barbate, Conil o Algeciras (Cádiz).



El responsable de Facope ha añadido que la sentencia contraria al acuerdo, por no haber dado su consentimiento el Sahara Occidental, es "un desastre" que "rompe" el protocolo, "sin miramientos", pese a que la flota andaluza "no faenaba en los caladeros saharauis, sino al norte de las aguas de Marruecos".



"Nosotros no pescamos allí y nos hemos quedado sin acuerdo y sin ayuda por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en un momento difícil", ha recalcado.



Las cofradías andaluzas han reclamado un acuerdo comunitario de pesca con Marruecos específicos para la zona del norte marroquí ajena a las aguas del Sahara.



El acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos esta interrumpido y la Comisión Europea (CE), desde que caducó, ha condicionado su renovación al resultado del litigio ante el Tribunal de Justicia comunitario.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es