El Anderlecht remonta y asalta Anoeta

El Anderlecht le dio la vuelta al gol inicial de la Real y resistió en la segunda parte a las acometidas locales para llevarse el triunfo (1-2) en la segunda jornada de la Liga Europa en el Reala Arena.



No pudo empezar mejor el encuentro para los locales, con el tempranero gol de un Pablo Marín que se estrenaba como goleador con el primer equipo. Sadiq Umar aprovechó para robar el balón a la zaga belga y éste no dudó en centrar para que el canterano rematase a placer.



A partir de ese primer tanto, el planteamiento del encuentro cambió de manera radical, con una Real que buscó el control mediante la posesión, mientras que Anderlecht quiso hacer daño a bases de transiciones rápidas.



Así llegó una nueva ocasión para el conjunto local, después de concatenar una serie de pases que acabaron en un centro por banda izquierda de Aihen Muñoz que Sadiq, en boca de gol, remató desviado gracias a la buena acción defensiva del central Zanka.



Es entonces cuando, en una fase de incertidumbre, el Anderlecht aprovechó para devolver el golpe. Luis Vázquez recibió de Anders Dreyer, escorado al borde del área, y no se lo pensó dos vences para fusilar la portería de Álex Remiro.



Con las tablas en el marcador, el club belga se envalentonó y llegó el segundo. Theo Leoni no dudo en rematar de volea un rechace para mandar el balón a la escuadra y poner a su equipo por delante (1-2).



Lamentablemente, el partido pasó casi a un segundo plano debido a los ultras belgas, que comenzaron a lanzar objetos desde la grada visitante al anillo inferior, lo que provocó que muchos aficionados locales abandonasen sus localidades por seguridad.



Al filo del descanso, tuvo Orri Óskarsson la oportunidad de empatar la contienda, gracias a un gran contraataque visualizado por un Remiro que asistió desde su área al ariete islandés para que este estrellase el balón contra el larguero.



Volvió del vestuario con ganas de darle la vuelta la Real, que gozó de dos ocasiones justo al reanudarse el encuentro, primero con Óskarsson, que disparó desviado, y un recién ingresado Takefusa Kubo que no remató bien un balón llovido del cielo.



Buenos minutos de la Real Sociedad que gozó de varios córners y uno de ellos casi acabó en gol, aunque el remate de Jon Martín con la cabeza se marchó alto.



No paró de producir la Real en fase ofensiva, aunque la suerte no acompañaba a los de Imanol Alguacil. Un gran centro de Ander Barrenetxea conectó con la cabeza de Brais Méndez que la mandó desviada.



Se desinfló el conjunto local y el Anderlecht quiso aprovechar ese momento de flaqueza para rematar el partido, aunque Leoni no llegó a rematar un fantástico pase de su compañero Kasper Dolberg.



Siguió con insistencia la Real, aunque vio cómo su producción ofensiva no llegaba a buen puerto, esta vez con un disparó de Barrenetxea que fue repelido por la zaga belga y enseguida un remate de Kubo que blocó bien Colin Coosemans.



De poco le sirvió a los locales encerrar al Anderlecht en su área, ya que los belgas echaron bien el candado para no conceder ocasiones claras. El Anderlecht se vuelve a casa con pleno de victorias en la Liga Europa, mientras que la Real solo cuenta con el empate de Niza.



. Ficha técnica:



1 - Real Sociedad: Remiro; Odriozola (Barrenetxea, m.46), Jon Martín, Aritz, Pacheco (Aguerd, m.46), Aihen; Turrientes, Marín (Sergio Gómez, m.67), Brais Méndez; Óskarsson (Oyarzabal, m.75) y Sadiq (Kubo, m.46).



2 - Anderlecht: Coosemans; Foket (Sardella, m.64), Zanka, Simic, N'diaye (Augustinsson, m.75); Rits, Stroeykens (Ashimeru, m.89), Leoni; Degreef (Verschaeren, m.64), Luis Vázquez y Dreyer (Dolberg, m.75).



Goles: 1-0, m.5: Marín; 1-1, m.29: Luis Vázquez; 1-2, m.40: Leoni;



Árbitro: Marian Barbu (RUM). Amonestó a Óskarsson (53) por la Real Sociedad; y a Rits (45+1) y Foket (61) por el Anderlecht.



Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de Liga Europa disputada en el Reala Arena ante 30.985 espectadores.

