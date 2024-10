Ivonne Reyes deja la puerta abierta a una reconciliación con Pepe Navarro

Tras una temporada alejada del foco mediático, Ivonne Reyes ha reaparecido este miércoles en la première en Madrid de 'Walking Dead': Daryl Dixon-the book of Carol' y nos ha dejado numerosos titulares. Además de pronunciarse sobre el escándalo protagonizado por Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos tras la publicación de sus imágenes y sus llamadas íntimas, la venezolana nos ha contado cómo está su gran amiga Gabriela Guillén, en el punto de mira después de revelar que Bertín Osborne ya ha conocido a su hijo.

Pero no solo eso, ya que tras una larga temporada soltera, la presentadora confiesa que tiene de nuevo el corazón ocupado. Y quien sabe si será por el momento dulce que está viviendo en la actualidad, ha sorprendido mostrándose de lo más conciliadora con Pepe Navarro, asegurando que tras años de batalla en los tribunales si llamase a su hijo Alejandro, no tendría problema en que tuviesen relación porque "las familias son las familias, hasta el final", como reconoce.

"Te digo sinceramente, no tengo tele, no estoy siguiendo mucho, porque más o menos por encima, sí, sí, más o menos por encima, porque por las redes, si no ves tele, lo ves" ha reconocido cuando le hemos preguntado por la publicación del material privado e íntimo entre Bárbara y el Emérito, aprovechando la ocasión para mandar un mensaje a Ángel Cristo Jr: "Realmente yo estoy en contra de separación de familias. Yo creo que, yo creo que es mejor, no sé, no es agradable, no es a lo que estoy acostumbrada. Es un poco fuerte todo, no sé, yo creo que ya hay un momento en que es traspasar demasiados límites" sentencia. "A Bárbara decirle que mucho ánimo y que sepan gestionar, nunca mejor dicho, todo esto y que ojalá que no vaya más, porque la verdad es que tantas separaciones de familias..." añade.

Muy amiga de Gabriela Guillén, Ivonne desvela que "está bien, espectacular, es trabajadora, madraza. Está muy centrada y es una niña muy buena", y que su bebé "es una cosa es para comérsela". Sin embargo, muy discreta y reconociendo que no puede hablar "porque sino me regaña Gaby", la venezolana prefiere no revelar si es cierto que el niño se parece a Bertín Osborne como el cantante aseguró hace unos días. "Es muy guapo, bello, con los pelitos así. Es un bombón, es un bombón. Es un bombón, de verdad, es para comérselo" confiesa.

Como nos cuenta, no sabe "muchos detalles" de lo que ha pasado entre el presentador y la madre de su hijo, pero sí expresa que "ojalá que todo se arregle porque la vida es muy corta, hay que disfrutar con la gente linda".

Hablando de disfrutar, la comunicadora ha revelado que ha encontrado el amor, aunque prefiere mantener los detalles de su relación y la identidad de su pareja en la intimidad: "Te puedo decir que no estoy sola, estoy bien, nada más. Pero cuando sea una relación estable ya diré, de momento estoy bien. Acompañada y bien" confiesa con una sonrisa.

Y es el gran momento que está viviendo el que ha hecho que lime asperezas con Pepe Navarro. Y tras asegurar que espera "que le vaya bien" no cierra las puertas a poder llegar a una cordialidad en un futuro. "No lo sé, la vida puede dar muchas vueltas, no lo sé, yo no tengo ningún problema, yo estoy en otra fase. Si llama a su hijo, sí, si llama a su hijo. Claro, las familias son las familias, hasta el final. Espero que sea esta vida porque al final los dos tienen los contactos" ha revelado.

