Javier Milei ratifica que vetará la ley de financiación de las universidades públicas

El Gobierno de Argentina ratificó que el presidente Javier Milei vetará la ley de financiación de las universidades públicas, eje de una multitudinaria movilización de protesta realizada este miércoles en Buenos Aires.



"El presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las universidades nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal", señaló la Oficina del Presidente en un comunicado en el que no se precisa cuándo Milei firmará el decreto de veto.



El Ejecutivo emitió el comunicado tras una jornada marcada por la masiva movilización en Buenos Aires de profesores y estudiantes, con el apoyo de sindicatos y sectores políticos de oposición, para reclamar que Milei no vete la ley.



La norma, aprobada el pasado 13 de septiembre por el Parlamento, establece actualizar los fondos para gastos de funcionamiento de las universidades por la variación del índice de inflación, que en agosto se ubicó en el 236,7 % interanual.



Asimismo, ordena una recomposición de los salarios universitarios, también teniendo en cuenta la inflación.



Milei ha advertido en varias ocasiones que vetará la ley, tal como lo hizo recientemente con una iniciativa para establecer los aumentos en las jubilaciones, alegando que no comprometerá el objetivo del equilibrio fiscal fijado por su Ejecutivo.



De acuerdo a cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley, de aplicarse, tiene un impacto presupuestario equivalente al 0,14 del PIB, por lo que la comunidad universitaria considera que no afecta sustancialmente a las cuentas públicas.



Pero el Gobierno dijo en su comunicado que "es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico".



Asimismo, considera que el "lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades" es el debate parlamentario del Presupuesto nacional 2025.



En relación con la manifestación de este miércoles, que tachó de "política", el Gobierno dijo que "celebra el sinceramiento de los dirigentes" opositores Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes, a su juicio, "han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del presidente".



"Esta convergencia deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política", aseveró.



La Constitución argentina habilita al presidente a vetar total o parcialmente una ley, veto que el Parlamento puede superar volviendo a someter a votación el proyecto y obteniendo el voto afirmativo de al menos dos tercios de ambas cámaras legislativas, en las que el oficialismo está en minoría y necesita tejer alianzas con sectores de la oposición.

