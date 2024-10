Mueren tres linces por atropello en los últimos cinco días en Andalucía

Ecologistas en Acción ha denunciado este jueves la muerte de tres linces ibéricos atropellados en los ultimos 5 dias en carreteras andaluzas, elevando a 41 los ejemplares muertos por esta causa desde febrero en la comunidad autónoma.



Ayer miércoles, ha indicado la organización en un comunicado, murió un lince atropellado en la carretera A-6106 de La Carolina (Jaén) y el pasado domingo murieron dos, uno en Doñana en el camino asfaltado de Villamanrique a Hato Ratón y el otro en Sierra Morena en la carretera A-305 de Porcuna a Arjona.



Según la información que maneja Ecologistas en Acción, sin contar el de ayer, en los últimos 8 meses han muerto 40 linces ibéricos atropellados en las carreteras andaluzas: 12 en la comarca de Doñana (Sevilla y Huelva) y 28 en Sierra Morena (Córdoba, Jaén y Granada). Además, en esos 8 meses, otros 3 ejemplares murieron por furtivismo.



La mitad de los linces ibéricos que mueren por atropello mueren en las carreteras andaluzas, a a pesar de que Andalucía "ha invertido y está invirtiendo actualmente varias decenas de millones de euros, sumando fondos europeos y propios, en los proyectos Life Iberlince, Life Safe-Crossing y Life Lynxconnect".



Para Ecologistas en Acción, "flaco favor" va a hacer a la especie la reciente reducción de la categoría de amenaza de extinción de la especie en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN de “en peligro” a “vulnerable”.



Esta rebaja responde al incremento del número de ejemplares en los últimos 20 años gracias a proyectos de reintroducción y cría en cautividad, pero ignora el incremento de muertes debidas a las infraestructuras y la actividad humana.



Todo lo cual, en suma, significa que el crecimiento natural de las poblaciones sin intervención humana podría llegar a ser inferior a las muertes no naturales, llevando de nuevo al lince ibérico al peligro de extinción si no se cría en cautividad.



Ante esta situación consideran que el Gobierno andaluz mantiene una actitud de "inacción sobre la red de carreteras andaluzas para permeabilizar el paso de fauna y reforzar la seguridad vial. Los puntos negros llevan ya tiempo perfectamente identificados".



La propuesta es revisar y adecuar la señalización a las características no solo de la vía sino del contexto de la vía en relación a la fauna: "Una señalización dirigida a las personas conductoras, para que adecúen su marcha a las necesidades de la vía, en lugar del actual afán de señales auditivas y luminosas para espantar a los animales".



Del mismo modo, y con igual importancia, es necesario y urgente programar y desarrollar actividades de concienciación ciudadana sobre la importancia de una conducción responsable que cumpla la señalización e informar con transparencia activa y total, especialmente en las áreas menos urbanas, de dispersión de especies protegidas o en espacios naturales.



Ecologistas en Acción también se dirigirá a las autoridades europeas competentes con la petición de que se realice una auditoría independiente sobre las medidas que se adoptan para mejorar la seguridad vial y reducir los atropellos.

